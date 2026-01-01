即時中心／温芸萱報導

元旦凌晨，新北市瑞芳區台2線發生大貨車對撞事故。郭姓駕駛由宜蘭往基隆行駛，疑似精神不濟跨越車道，與對向李姓駕駛的貨櫃曳引車正面相撞，造成雙向交通中斷。郭男一度受困，救出後送醫，腿部骨折但意識清楚；李男胸部不適就醫，雙方酒測均為0。事故於清晨完成拖吊與清理後，交通恢復順暢，肇因仍待釐清。

今日原本是歡慶元旦的日子，新北市瑞芳區卻在深夜傳出嚴重交通事故。今日凌晨0時45分，台2線78.9公里處發生營業用大型車輛對撞事故，造成雙向車道一度中斷，所幸未釀成重大傷亡。

警方調查，郭姓男子駕駛營業大貨車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，行經事故路段時，疑似因精神不濟，不慎駛入對向車道，與對向由李姓男子駕駛的營業貨櫃曳引車正面對撞，衝擊力道猛烈，事故車輛橫佔雙向車道，現場一片狼藉。

警方獲報後立即派員趕赴現場，進行警戒與交通疏導，同時通報基隆工務段及拖吊車協助排除事故。郭姓駕駛一度受困車內，經消防救護人員搶救，於1時25分成功救出，隨即送往基隆長庚醫院治療，院方表示其腿部有骨折情形，意識清楚，暫無生命危險。李姓駕駛則感到胸部不適，也自行前往醫院就醫。

警方指出，雙方駕駛經酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。基隆工務段人員於1時33分抵達現場，拖吊車於1時47分開始作業，直到3時24分完成拖吊並清理散落物，現場解除交通管制，台2線交通才恢復順暢。警方也呼籲駕駛人行車務必保持充足精神，避免疲勞駕駛，確保自身與他人行車安全。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／元旦不平安！台2線深夜驚魂 大貨車跨線對撞

