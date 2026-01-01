元旦不平靜！瑞芳台2線物流車逆撞曳引車「車頭全毀」

台2線今（1月1日）元旦不太平靜，凌晨在瑞芳區發生物流車司機疑似恍神，逆向衝到對向車道撞上曳引車，釀成物流車的車頭幾乎全毀的驚悚事故，傷亡狀況也曝光。

車禍現場。（圖／警方提供）

轄區警方指出，車禍發生的確切地點在78.9公里處，肇事的45歲郭男，當時開著物流車由宜蘭往基隆方向行駛，行經該處時疑似因為精神不濟恍神，開到對向車道，跟由42歲李男駕駛的曳引車相撞，獲報後立即會同救護人員、基隆工務段、拖吊業者、消防隊一起趕往救援。

警方指出，肇事的郭男一度受困在嚴重變形的車頭內，所幸在1點25分被救出，緊急送基隆長庚醫院搶救後，檢傷發現他僅有腿部骨折，意識清楚無生命危險，挨撞的李男胸部不舒服也被送醫，2名駕駛人經檢測都沒有酒駕。

基隆工務段人員1時33分到場，拖吊車於1時47分到達現場開始拖吊，3時24分拖吊排除並將散落物清理完畢，現場解除交管，交通恢復順暢，目前持續釐清郭男肇事的確切原因。

