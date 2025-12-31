元旦不用跑遠！北市大溝溪花海爆美開拍中 隨手一拍就是桌布

記者/鄭欣宜報導

大溝溪畔冬季花海已悄然綻放，賞花期自即日起至115年2月初。花海地點就在大溝溪生態治水園區 ，鄰近捷運與公車站點，可輕鬆抵達 。 適逢元旦假期， 水利處推薦來此漫步河畔，欣賞繽紛花海交織而成的冬日美景 。

大溝溪花海綻放 圖/台北市政府

北市水利處表示，今年花海以「生態與水淵」的意象為主軸，以「水淵」的水紋意象為概念，在草地上， 花海呈現出流動、匯聚，如水流般地圖騰延展於綠坡之上；花種為一串紅、萬壽菊、矮牽牛、粉萼鼠尾草為主，色調選用紫色與紅色系的冬季草花，相互交織出繽紛的層次，帶來豐富的視覺效果，也營造出自然、活潑的氛圍。

大溝溪花海綻放 圖/台北市政府

水利處河管科指出， 除了有美麗的水紋圖案妝點這片草坪外，周邊也有許多可愛的小動物們與民眾共遊，走近可看見白鷺鷥穿梭在周邊草地與步道間、小兔子與小松鼠在花叢裡打招呼等，為整體景觀增添靈動趣味，成為民眾拍照的熱門亮點。

矮牽牛花 圖/台北市政府

水利處表示，希望透過花海與地景創作結合自然生態，打造適合闔家踏青、散心、拍照的優質休憩場域。今年冬季的大溪溪畔展現出截然不同的活潑色彩，歡迎大家前來賞花、拍照、打卡，感受大溝溪花海的冬季魅力。