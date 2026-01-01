元旦也來亂！中國派20機艦、8公務船及2空飄氣球擾台

即時中心／温芸萱報導

圍台軍演才結束，今（1）日元旦中國依舊來擾台。國防部今日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（31）日上午6時至今日上午6時，共偵獲3架次軍機擾台，1架次逾越海峽中線進入西南空域，另有中國軍艦17艘、公務船8艘持續在台海周邊活動。此外，下午及晚間還偵獲2枚空飄氣球逾越海峽中線。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機3架次，其中1架越過海峽中線進入西南空域。

同時昨日下午16時20分、晚間22時30分還偵獲空飄氣球2枚逾越海峽中線，分別位於台中西北60浬、30浬，高度則分別是3萬呎及3.2萬呎，續向東北方向飄行，並於下午5時45分、晚間23時50分消失。

另國軍還偵獲中國軍艦17艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

