元旦交班沒看到人 竹縣年輕警察陳屍宿舍

竹東警分局年輕警務員猝死宿舍，原因待查。（圖：資料照）

新竹縣警察局竹東分局周姓警務員，昨天（1日）未依規定到崗，同事於下午3點前往寢室查看，發現周姓警務員沒有生命跡象。警方初步研判無他殺嫌疑，至於確實死亡原因，還要進一步調查。

竹東警分局表示，20多歲的周姓警務員，是分局第四組警務員，平日表現相當優異，曾擔任派出所主管，最近可能升組長。前天晚間九點多，周姓警務員簽退下班後，返回宿舍休息。昨天上午9點周姓警務員原定與同事交接班值，卻遲遲未見現身，同事下午3點多前往竹東分局寢室查看，發現周姓警務員躺在員警宿舍床上，衣著整齊，身上沒有明顯外傷。消防局據報趕抵，證實周姓警務員已氣絕多時。全案竹東警分局已報請檢察官相驗。

周姓警務員年僅20多歲，卻在宿舍內猝死，讓分局同仁都感到震驚和難以置信。警方表示，事發現場並無可疑打鬥痕跡，有無可能跟健康有關？還是氣溫驟降導致？或有其他隱情？事發原因警方還要深入釐清。（彭清仁報導）