元旦交通新制上路！台北「3大路段」嚴格取締 違者最高罰6萬元

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市政府公告劃設第四期空氣品質維護區，加強管制高污染車輛。從今（1）日起相關車輛進入三大交通要道，須完成檢測獲得標章，勸導期過後將直接開罰，違者最高罰6萬元。

台北市環保局表示，自115年1月1日起，進入南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路，東至復興南北路）東西向車道的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，施工機具應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

台北市環保局指出，考量第四期空品維護區影響範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，自今日起至6月30日先針對違規車主寄送勸導通知單，以降低對受管制對象的衝擊。自7月1日起，違規車主將直接取締告發，違反者處新臺幣500元至6萬元罰鍰。

台北市環保局說明，北市於110年起陸續劃設施行空品維護區，主要管制對象為未取得優級自主管理標章之柴油大客貨車及小貨車、未完成當年度定期檢測之機車、未取得施工機具清潔排放自主管理標章之施工機具。管制後，空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%，細懸浮微粒（PM2.5）改善最高為21%。

台北市環保局強調，第四期空品維護區由1縱延伸至3橫，劃設範圍涵蓋了7所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高污染車輛，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空品維護區立法精神，保護特定敏感族群。

為了達到2030年全市空氣品質維護區的目標，市政府已公告第五期空氣品質維護區，其中大安區為全國首例的行政區型空氣品質維護示範區，分兩階段實施。第一階段將於2027年元旦上路，管制中山南北路及復興南北路；第二階段於2028年實施，涵蓋大安區示範區的主要道路13條及區內營建工地。

