元旦代檢廠暫停車輛檢驗服務

【記者 王雯玲／高雄 報導】115年1月1日(四)元旦假日，高雄市區監理所(含旗山站)轄管32家汽車代檢廠，將暫停受理車輛檢驗業務。

高雄市區監理所說明，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後一個月內辦理定檢(出廠年份逾10年之營業大客車及罐槽車，須於指定檢驗日期前一個月內)，車輛檢驗期限最後一日為假日者，得順延至假日後第一個上班日辦理，逾期檢驗者，仍將依法舉發逾檢罰緩。

監理所提醒，假日結束後驗車人潮預期會增加，為避免耽誤車主寶貴時間或因逾期檢驗而受罰，建議車主儘量提早於假期前安排辦理車輛檢驗，車主可善用監理服務網(或App)查詢每日驗車餘額數，以免空跑。定檢時應備行車執照(營業車輛經申請者需附牌照登記書)，並確認汽車強制險有效期為30日以上，就近至代檢廠或公路監理機關驗車即可。於驗車時，請主動辦理登記車主手機號碼及電子郵件，便於公路監理機關系統自動即時發送通知車輛檢驗等各項服務訊息，避免逾檢受罰喔！（圖／記者王雯玲翻攝）