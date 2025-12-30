元旦低溫剩個位數！兩波強冷空氣接力襲 恐達「寒流」等級最冷時間曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。今（31）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今日北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有局部短暫雨，竹苗、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。明日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區及馬祖有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

今晨4:30紅外線雲圖顯示，北部、東北部低雲籠罩(左)。雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨降水回波(中)。累積雨量顯示，北部、東北部局部降雨，花蓮有零星降雨(右)。

最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。

最新模式模擬顯示，下週日白天至週一白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間各國模擬皆不相同，宜再觀察，尚無定論。

