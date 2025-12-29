元旦低溫挑戰寒流！專家曝「跌破12度」先濕後乾 最冷時刻曝光

氣象署預估，周二至元旦（30日至1月1日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周五至下周日（1月2日至4日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷。氣象專家「天氣職人-吳聖宇」分析，元旦當天冷空氣「應該可以確定至少會升級為強烈大陸冷氣團」，強度可能挑戰寒流，屬於先濕後乾型，氣象粉專「台灣颱風論壇」則指出，周三跨年至元旦是漸進式降溫，周五至下周日清晨是最冷時刻。

吳聖宇在臉書粉專發文表示，「元旦當天南下的冷空氣，應該可以確定至少會升級為強烈大陸冷氣團」，也就是台北日最低溫低於12度、高於10度，強度是否達寒流等級仍待觀察，天氣屬於先濕後乾型，可能出現輻射冷卻作用；台灣颱風論壇則提到，周三至周四屬於漸進式降溫、濕冷，周五至下周日清晨是最冷時刻，天氣型態也由濕轉乾。

廣告 廣告

氣象署說明，周二至周四新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周二東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周三、周四東北季風影響，各地早晚稍涼。

氣象署提到，周五大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地天氣轉冷，周六、下周日大陸冷氣團影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；周五至下周日西半部及東北部低溫11至15度，花東約15至17度，北部及宜蘭白天高溫15至20度，花東18至21度，中南部19至25度。

更多中時新聞網報導

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

曾敬驊周旋4女自虧像男優

學者籲專注台灣特色 提升旅遊體驗