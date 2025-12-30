元旦低溫溼冷 北台灣難見曙光

中華民國115年元旦總統府升旗典禮30日舉行總彩排，學生們掌握最後機會賣力練習。（黃世麒攝）

北台灣民眾參加跨年及元旦升旗活動要多穿衣服，也還要攜帶雨具，民國115年元旦遇上強烈大陸冷氣團南下，全台明顯降溫。想要看新年第一道曙光，北台灣因雲層較厚，可能影響觀賞，中南部雖較晴朗，但可能被山擋住。氣象署表示，今年底呈現反聖嬰狀態，預估明年初會趨於正常，1至3月氣溫偏高、雨量偏少機率較高。

氣象署科長林伯東昨表示，強烈大陸冷氣團將於明天元旦南下，影響至1月4日，北部、宜蘭溫度迅速下降且低溫明顯，預估3日清晨最低溫，可能接近10度左右。另外，中部地區可能出現近10度低溫，南部、花東12至14度。

其中，1月2日晚間至3日清晨，北部近山區、東北部近山區可能出現6至8度低溫，苗栗以北8至10度，台中以北、宜蘭、花蓮平地、彰化以南近山區，可能10至12度。

林伯東指出，1月4日白天溫度明顯回升，但1月5日又一波冷空氣，儘管沒有上一波強烈，但北部地區可能出現接近14度低溫。至於降雨部分，今到明天都有溼冷空氣，基隆北海岸、宜蘭地區及桃園以北地區降雨較明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭地區可能大雨，之後雨勢逐漸緩和，其他地方晴朗。

此外，雙北市區公車、台北捷運自明年1月3日起進入支付新時代，不再只能嗶卡，全面開放民眾使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付共5家電子支付的「交通乘車碼」（QR Code）掃碼搭車。

北捷另開放12家跨機構共用平台TWQR業者讓民眾可用乘車碼搭乘，信用卡感應乘車則由台新銀行先行測試。台北市交通局表示，將有更多支付業者加入，LINE Pay Money預計明年3月開放使用。

交通局說，民眾只需以手機開啟電子支付App的「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼就能享受只要1支手機即可通達雙北的便捷乘車體驗。