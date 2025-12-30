元旦低溫5度⋯直逼寒流！專家揭「1機率」冷冬機會增
生活中心／李明融報導
即將迎接全新的2026年！中央氣象署指出，跨年期間冷氣團將同步報到，元旦起冷空氣持續增強，晚間強度可達「大陸冷氣團」等級。週四（1月1日）深夜至週五（1月2日）清晨最低下探11度；週五更有冷氣團南下，強度直逼寒流，預計當天清晨最冷，近山區低溫恐剩5度左右。氣象粉專「林老師氣象站」也發文警告，2026年1月反聖嬰發生機率飆高，明年初「冷冬」的機會將顯著增大。
「林老師氣象站」指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）氣象署指出，今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。「林老師氣象站」臉書發文指出，美國氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。
本週冷氣團直逼寒流等級，近山區低溫恐來到5度。（圖／翻攝自氣象署臉書）
數據指出，特別在今年11月至明年1月期間，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。林得恩解釋反聖嬰現象對台灣天氣可能的影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象發生時，當年臺灣冷季在北部及東北部的濕度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少，若冬天發生反聖嬰現象，東北季風強度不僅會增強，且較容易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。
原文出處：元旦「低溫5度」直逼寒流等級！專家揭「1月反聖嬰機率」飆最高：冷冬機會增大
更多民視新聞報導
張美阿嬤鬧分家「遊客遭誤導」！業者兩度公告曝真相
六福村宣布「禁帶外食」被罵翻！園方急改政策滅火
全台最強老街換人坐？這地一票人認證：比九份好逛
其他人也在看
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 22
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 52
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下
今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
又搖了！宜蘭外海21:57規模4.1淺層地震 6縣市有感
宜蘭縣政府東方24.5公里的台灣東部海域於28日21時57分發生一起芮氏規模4.1的地震，震源深度為63.3公里，屬於「淺層地震」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
跨年大降溫！強烈冷氣團「這天」襲來 回暖時間曝光
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署科長林伯東，今（30）日上午向外界講解天氣概況；他指出未來最需要關注的天氣是元旦的強烈大陸冷氣團，緊接著是在明年（2026）1月2日到4日都會受這波冷空氣影響，北部及東北部近山區會有6到10度的低溫，而在中南部以北的平地、彰化以南的近山區都有可能出現10到12度的低溫，而在4日（週日）白天，高溫會明顯上升。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明2地防大雨！週五冷空氣南下「挑戰強冷氣團」探11度 1圖看降溫趨勢
氣象署指出，明天北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，臺中以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛。氣溫方面，西半部、宜蘭低溫14～17度，臺東及澎湖18～19度，金門、馬祖13～14度。氣象署說明，週二...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團將襲！粉專曝「最凍時刻」：恐達寒流等級
今（30）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團預計週五（2日）抵達，當夜至週六（3日）為最冷時刻，最低溫有機會跌破10度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
低溫天氣醞釀中！鄭明典：不排除「寒流」可能性
今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。前氣象局長鄭明典PO出中央氣象署的天氣預報頁面，指出1月2日至3日「強烈大陸冷氣團」等級。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣曝！吳德榮示警「下波冷空氣入冬最強」：低溫恐下探7度
今（29）日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨。至於跨年、元旦天氣如何？氣象專家吳德榮表示今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，示警本島平地最低氣溫將三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
跨年夜天氣急轉直下！元旦冷空氣「強度達顛峰」 這2地迎曙光最佳
今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至21度，中南部及花東約23至24度，早晚天氣仍涼，桃園以北、花蓮地區及竹苗山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象粉專也提醒，「這天」冷空氣的影響將達到最強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高
今天東北季風增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；跨年夜季風水氣增多，北部、東北部降雨會更明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起「強烈大陸冷氣團」南下，各地越晚越冷，最低氣溫可能下探7度以下。對此，前氣象局長鄭明典表示，不排除「寒流」可能，提醒民眾要注意保暖。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
宜蘭7.0強震「中國大學掀逃難潮」 台網酸爆：就這樣還想統一
宜蘭外海27日深夜23時5分，發生芮氏規模7.0強震，是僅次於921、以及去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，台北、雲林等地最大震度4級相當有感，連鄰近的中國福州都感受到搖晃。網上流傳一段地震發生後福州一間大學宿舍掀起「逃難潮」的畫面，引起台灣網友開酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
好晃！ 吃鍋遇地震顧客急逃 還有人困47樓餐廳
好晃！ 吃鍋遇地震顧客急逃 還有人困47樓餐廳EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度
今日各地氣溫預估如下：北部地區15至24度、中部地區12至28度、南部地區13至29度、東部地區14至28度。展望未來天氣，吳德榮指出，從今晚至週三（31日），東北季風略為增強，北台灣雲量將逐日增加，短暫降雨機率同步上升，高溫略降，整體天氣偏涼。其餘各地天氣仍然穩定晴朗，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
今轉涼偶雨 吳德榮：元旦愈晚愈冷降溫至7度以下絕不可小覷
今（30）天東北季風增強，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週二 (12/30) 週二東北季風增，北東溫降有雨，元旦後更強，冷空氣南下
明天天氣如何？ 今年最後兩天(30-31日)受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生，請大家出門跨年要攜帶雨具。氣溫方面受東北季風影響，氣溫會逐步下滑，北部高溫在20度以下；中部以南高溫約23~26度，花東為23~25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14~16度低溫。 週四(01日)起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生。氣溫方面:苗栗以北及宜蘭高溫再20度以下，台中以南高溫約23~26度，花東高溫約22~24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。週四深夜至週五清晨(01-02日)，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11~13度，市區有13~15度；西半部空曠處有11~13度低溫，東部有13~15度低溫。 週五(02日)受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以難為晴到多雲天氣。氣汙方面:中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部高溫約17~23度，花東高溫約19~20度。白天僅南部稍舒適，各地氣溫偏冷到有寒意。夜間至清晨各地持續有11~13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低，仍需觀察後續變化。 週六(03日)持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11~13度低溫發生機會。 週日(04日)冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲到晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫將回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南高溫約22~25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12~14度低溫，其餘地區低溫約13~16度。 本週邁入2026年從預報上來看，1月上旬大致可為東北季風的環境，而其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了週末(03-04日)的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。 以上氣象由天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 21 小時前 ・ 發起對話
明天天氣各地氣溫略回升 元旦過後冷氣團南下全台轉冷 北部連3天溫度1字頭
中央氣象署今天（28日）表示，明天各地氣溫略回升，但30日起氣溫逐日緩降，北部、東半部跨年夜為雲多偶有雨的天氣；大陸冷氣團明年1月2日南下、各地轉冷，預估明年1月2日至4日，北部全天氣溫不超過攝氏20度；台北全天氣溫僅13至15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 19