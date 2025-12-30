元旦低溫5度⋯直逼寒流！專家揭「1機率」冷冬機會增

生活中心／李明融報導

即將迎接全新的2026年！中央氣象署指出，跨年期間冷氣團將同步報到，元旦起冷空氣持續增強，晚間強度可達「大陸冷氣團」等級。週四（1月1日）深夜至週五（1月2日）清晨最低下探11度；週五更有冷氣團南下，強度直逼寒流，預計當天清晨最冷，近山區低溫恐剩5度左右。氣象粉專「林老師氣象站」也發文警告，2026年1月反聖嬰發生機率飆高，明年初「冷冬」的機會將顯著增大。

元旦「低溫5度」直逼寒流等級！專家揭「1月反聖嬰機率」飆最高：冷冬機會增大

「林老師氣象站」指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）氣象署指出，今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大；基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。「林老師氣象站」臉書發文指出，美國氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

本週冷氣團直逼寒流等級，近山區低溫恐來到5度。（圖／翻攝自氣象署臉書）

數據指出，特別在今年11月至明年1月期間，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。林得恩解釋反聖嬰現象對台灣天氣可能的影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象發生時，當年臺灣冷季在北部及東北部的濕度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少，若冬天發生反聖嬰現象，東北季風強度不僅會增強，且較容易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。













原文出處：元旦「低溫5度」直逼寒流等級！專家揭「1月反聖嬰機率」飆最高：冷冬機會增大

