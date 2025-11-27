元旦何處去？來鹿港升旗健行 逛老街有機會拿質感手提袋

〔記者劉曉欣／彰化報導〕把元旦升旗加碼變成健行小旅遊！彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，今年同步辦理健行逛老街活動，完成指定任務，就有機會拿到質感手提袋、限量國旗方巾與摸彩券，原訂2000個名額已秒殺，將加碼網路與現場各1000個名額！

社會處表示，2026年元旦升旗將於上午8點在鹿港鎮立體育場登場，現場也有公益攤位，只要報名成功，就可領取小國旗、闖關卡與踩街券。詢問度最高的質感手提袋，要集10點闖關卡兌換，民眾可在公益攤位購買或是互動，就可集點。

廣告 廣告

社會處指出，升旗活動後參加健行踩街，踩街券只要集點蓋章就可兌換限量的「國旗方巾」1個及「摸彩券」1張，摸彩大獎有電視機與腳踏車等好禮。

而2025年與2026年的元旦升旗都選在鹿港，社會處指出，考量到今年雙十健行在彰化體育場，由於雙十節與元旦相隔不遠，加上升旗典禮必須兼顧原有場地需有旗桿的設施，因此，2026年元旦升旗健行才會選在鹿港舉辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

入夜後北台灣轉雨！週四晚起天氣好轉 週末再度回暖

