元旦假期垃圾清運有異動 彰化縣環保局籲民眾提前掌握
記者吳東興∕彰化報導
行憲紀念日及元旦國定假日將到，為因應民眾於假日期間的垃圾清運需求，彰化縣環保局公布垃圾清運時間調整公告。環保局指出，本次行憲紀念日及元旦假期皆為單日放假，各鄉鎮市垃圾清運服務仍有調整情形，呼籲縣民務必提前掌握所在地區的垃圾清運時間並妥善安排。
彰化縣環保局表示，假期當日各鄉鎮市垃圾車收運時間略有不同，民眾如需查詢垃圾清運狀況，可參閱垃圾收運狀況附表，或至各鄉鎮市公所網站及官方臉書查詢最新資訊，以免錯過垃圾車時間。若遇非收運日，請民眾將垃圾妥善打包後暫時存放於家中，切勿將垃圾任意堆置於住家門前、騎樓或空地，避免遭野狗、老鼠翻找，或孳生病媒蚊，影響環境衛生。
環保局提醒，破袋檢查政策仍持續進行，請民眾不可抱持僥倖心態，務必落實垃圾分類、資源回收及垃圾減量，共同維護環境。彰化縣目前持續推動「可透視垃圾袋」政策，透過垃圾袋可清楚辨識內容物，協助清潔人員即時發現未分類或夾帶不當物品的情形，進而提升垃圾分類成效，並降低清運過程中的風險，請大家多加配合。
另因近日曾發生民眾誤將打火機等危險物品投入垃圾車，導致爆炸並造成清潔人員受傷的事件，環保局特別再次呼籲，打火機、高壓瓶罐、瓦斯罐等危險物品，應先確認內容物已完全排空後，單獨包裝並交付資源回收車回收，切勿直接投入垃圾車，以免釀成事故。
