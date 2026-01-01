元旦假期滿血回歸！OKmart咖啡買2送2 1月壽星免費喝

記者李鴻典／台北報導

今年元旦連假僅有一天，迎接2026年1月2日開工日，OKmart推出多重咖啡優惠，1月2日開工當天限定推出咖啡優惠，購買OKCAFE大杯莊園級美式／拿鐵（含極淬系列），即可享同品項買2送2回饋。

OKmart在1月2日開工當天限定推出咖啡優惠。（圖／品牌業者提供）

OKmall雲端商城同步推出咖啡箱購優惠，購買大杯莊園級美式／拿鐵享買10送 10，大杯極淬莊園級美式／拿鐵買10送10再加碼送600點OK Point（限量10,000 組），線上線下同步搶攻開工補給需求。

廣告 廣告

此外，OKmart特別為1月壽星會員獻上專屬驚喜，加碼推出「1月壽星會員專屬生日好禮」。即日起至2026年1月31日，1月出生的OKmart會員，透過OKapp即可獲得一張咖啡兌換券與商品優惠券。

OKmart特別為1月壽星會員獻上專屬驚喜。（圖／品牌業者提供）

迎2026年！巷口美廉社自1月2日至1月4日推出兩款人氣商品限時促銷！香甜軟綿口感，無鈉、低脂肪、無添加的「心樸甘栗仁」（45g），活動期間5包只要88元，單包不到18元，連假時窩在家的解饞首選；素食可食「亨氏四種起司白醬義大利麵醬」（485g）一罐99元，讓你連假在家就能輕鬆煮出餐廳等級的美味佳餚。

喜迎元旦連假！美廉社APP隨買隨取3天限時促銷，亨式四種起司白醬義大利麵醬一罐99元。（圖／品牌業者提供）

2026年當然少不了每月3號的「三商咖啡日」！1月3日凡購買濃萃美式/濃萃拿鐵，即享有買2送3的驚喜優惠，活動只在1月3日，兌換日期至1月24日。會員限購5組，數量有限，售完為止，使用自備環保杯還可以再省5元。

每月3號限定三商咖啡日，濃萃美式買2送3只要100元（一杯20元），濃萃鮮奶拿鐵買2送3只要120元。（圖／品牌業者提供）

新年的開運甜點，怎麼能少了圓圓的美味泡芙！ beard papa’s於1月推出藍莓泡芙、開心果泡芙和巧克力派！另為感謝粉絲支持，人氣爆棚的蜂蜜奶油派皮也決定延長販售。

beard papa’s藍莓泡芙。（圖／品牌業者提供）

莓果與鮮奶油交織，一口幸福爆漿！beard papa’s推出限量「藍莓生乳泡芙」，讓莓果的清香在全年的伊始之時，帶你順順展開新生活！在咬下酥脆的外殼後，藍莓的果香輕盈地滑入口中，微酸甜蜜的口感在舌尖慢慢散開，緊接著便與鮮奶油生乳融合、形成醇厚的果味奶香；最後浮現黑醋栗的香氣進行收尾，完美平衡藍莓與生乳的味道，交織成更深邃的果韻。

開心果蜂蜜奶油。（圖／品牌業者提供）

買泡芙，再送你甜甜的開運療癒小物！1/1～1/8活動期間，於beard papa’s櫃位消費任意泡芙品項，即可獲得籤詩一張，全台門市皆有、贈完為止！籤詩上除了有超甜開運詩文外，還有開運推薦小物，等你來收集！另外，於1/9～1/25，PAPA會員週登場，PAPA會員購買指定組合商品，即贈泡芙買一送一電子優惠券。

beard papa’s藍莓巧克力派。（圖／品牌業者提供）

2026年首場震撼人心的光影盛宴，即將引爆台灣藝術圈！深信釀酒即藝術的SPEY詩貝威士忌，以「The Spirit of Art」為名，攜手主辦單位翡冷翠文創，獨家呈獻台灣首個畢卡索光影展《永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己》。

2026年開春，SPEY 獨家攜手《永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己》，以畢卡索全球唯一合作威士忌品牌之姿進駐展覽，引領大眾在光與影之間走入大師一生的璀璨軌跡。（圖／品牌業者提供）

於2026年1月1日–4月6日在中正紀念堂1號展廳展出。備受全球藏家推崇的SPEY×PICASSO® 聯名系列，亦將化作獨特的「流動藝術品」進駐展區。

SPEY委請藝術家劉國滄改造舊司法宿舍群，打造台南「梯屋藍曬圖」並捐贈市府，實踐品牌關注藝術教育、展望未來的文化使命；同時攜手英國泰德現代美術館，將畢卡索與安迪・沃荷等大師真跡引進高雄市立美術館，為台灣帶來世界級的藝術展演。（圖／品牌業者提供）

為邀大眾共赴這場跨世紀的光影饗宴，即日起至2026年3月31日，凡購買SPEY×PICASSO® 聯名2012《夢》乙瓶並登錄發票，即贈展覽門票乙張，更有機會抽中價值NT$53,800的限量「繆思的禮讚」典藏木盒，讓品酩與藝術收藏同步發生。

「繆思全員集結」展區中，歷時三年完成的SPEY × PICASSO®聯名全系列首度完整公開，七款威士忌象徵七位靈感繆思的跨時空聚首，每一瓶皆為時間淬鍊的「流動藝術品」，以香氣回應展覽對創作與情感的永恆凝視。（圖／品牌業者提供）

在光影交織的展覽畫卷中，SPEY以三大獨家藝術亮點回應畢卡索打破常規的精神，其中「懸浮的《夢》境」攜手英國查爾斯國王傳統藝術學院藝術家，以特殊壓克力材質與光影折射技法，將名作《夢》化作立體懸浮裝置，邀觀眾走入大師的夢境。（圖／品牌業者提供）

即將迎來喜氣洋洋的農曆新年，今年生肖為馬，象徵奔騰向前的力量與自由活力，寓意新的一年好運加速啟動、萬事順勢向前。星巴克將於1月5日在全門市與線上門市同步推出一系列馬年限定新品，以童趣筆觸打造可愛又充滿動感的馬年形象，讓馬的活力與奔騰感以輕盈俏皮的方式呈現，結合新春紅的喜氣色調，展現出新年奔騰而來的好運與祝福。

星巴克將於1月5日在全門市與線上門市同步推出一系列馬年限定新品。（圖／品牌業者提供）

毛孩寵起來！根據寵食市場最新洞察數據顯示，2025年貓咪零食聲量成長率高達34.9%，成為增長最快的品項；狗狗零食討論量也占整體近三成。反映出寵物零食已從過去單純給狗貓的嘴饞消遣品，進化成兼具營養補給與「人寵情感連結」的多功能品項。

尾巴丘零食熱銷榜冠軍「燒鴨棒棒糖」，不只有職人慢焙的紮實口感，特殊造型也吸引飼主目光。（圖／品牌業者提供）

毛孩選物品牌尾巴丘Tailshill，整理年度熱銷數據，公布零食TOP 10排行，發現具備職人手作溫度、健康食材與趣味吸睛造型的產品，最能贏得現代飼主青睞。除技術層面，零食即保健成為主流之外，傳統的烘乾零食，因其獨特咀嚼感與焦香味，依然擁有穩定支持者，占據榜單多個名次。

尾巴丘公布2025年度寵物零食熱銷TOP10，其中原肉主義、機能添加與趣味造型，成為當前市場最受歡迎的品項。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

飯店攻馬年圍爐、外帶年菜商機！ 君悅除夕加開40坪套房搶客

跨年聽到「烏龍派出所」BGM以為雲林煙火要完蛋 原因她全說了

悠遊付「月級挑戰」2026升級！回饋最高5% 白金會員抽萬元捷運點

氣象署發低溫特報！這些縣市「非常寒冷」將持續在10度以下

