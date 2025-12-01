元旦假期車票開搶 台鐵曝訂票概況

台鐵截至今日上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票。資料照

台鐵公司於今(1)日0時起，開放明(115)年元旦假期114年12月31日至115年1月5日全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票，訂票過程順利。

台鐵表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內至各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵說明，截至今日上午9時車票預訂概況，東部幹線，台北往花蓮、台東方向今年12月31日至明年1月1日，除台北到台東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位；台東、花蓮往台北方向115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。西部幹線，台北往高雄方向今年12月31日至明年1月1日，各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

台鐵接著提到，南迴線，高雄往台東方向今年12月31日至明年1月1日，各時段自強號仍有餘位。台東往高雄方向明年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

