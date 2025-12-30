元旦假期 中橫便道開放通時段增至5個

元旦假期，中橫便道開放時段從3個增加至5個。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕公路局為服務大梨山地區民眾元旦返鄉通行需求，中橫便道(台8臨37線)將自12月31日中午起至115年1月4日共5日，將原開放3個時段增為5個時段。

公路局表示，元旦假期開放時段。分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分，其中，114年12月31日僅增開下午2時，並於1月5日恢復為3時段開放(上午7時、12時及下午4時30分)。

公路局呼籲民眾通行期間請注意車前狀況，並與前車保持適當距離及開啟頭燈，以維行車安全，因中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路局強調，中橫便道僅限原可通行中橫便道的5種對象，即梨山居民、工程維修、急難救助、學術研究及公務等通行往返。

