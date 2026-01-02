元旦健走濺血！ 強風吹翻補給站帳篷.狠砸女子頭

花蓮縣 / 綜合報導

新年第一天的元旦活動，就發生受傷意外！昨（1）日清晨，花蓮縣府在太平洋公園舉辦健走活動，沒想到東北季風風勢強勁，把補給站的帳篷直接吹到柱子離地飛起來，不偏不倚砸中一名女子的頭部，當場濺血，一度意識不清；剛好有義消在旁邊拍攝紀錄，立刻衝上前做初步檢視，駐守的救護員也立刻趕到，還好女子送醫後，沒有大礙。

影片拍攝者說：「緊急事況，緊急事況，健走帳篷倒了，有人受傷了。」不分男女有工作人員也有熱心民眾，用全身力量撐著三頂倒頭栽的帳篷，因為倒下同時正巧砸中路過的女子，花蓮縣消防局特搜大隊義消VS.受傷女子說：「妳腳先放下來，我來幫妳檢查。」

第一時間衝到現場的男子除了檢傷，還非常鎮定指揮工作人員叫救護車，他是花蓮縣消防局特搜大隊的義消，花蓮縣消防局特搜大隊義消VS.工作人員說：「來，現場工作人員給我兩個，幫我通知大會，然後第二個，幫我叫大會救護車到現場。」

好在大型活動消防局有救護車駐守，頭部受傷的女子立刻就被送醫治療，花蓮縣消防局花蓮分隊隊員陳楷勳說：「年約六十多歲的女性患者倒臥在地板，表示有頭暈的情形，救護人員立即給予頸圈及長背板固定。」

健走活動，新年第一天元旦清晨花蓮縣府舉辦，健走活動地點在海邊的太平洋公園，平時風就大加上東北季風風勢強勁，活動主持人說：「衛生福利部花蓮醫院。」

活動開始前就颳起陣陣大風主持人，站在台上還得有人幫忙壓住流程表，但沒想到風竟會大到一連三頂帳篷，都被吹上天還掉落砸中健走的女子，好在人沒有大礙但辦活動安全第一，帳篷設置有沒有符合規定還要釐清。

