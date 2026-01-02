元旦健走迎新年 西螺警走入人群宣導交安反詐守護平安

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為迎接嶄新一年，西螺鎮元旦舉辦健走活動，吸引眾多民眾扶老攜幼熱情參與。雲林縣警察局西螺分局把握人潮聚集時機，走入活動現場結合交通安全與反詐騙宣導，透過貼近生活的提醒與互動方式，讓民眾在歡樂迎新的同時，也為自身安全多添一道防線。

為迎接新年，西螺元旦健走登場，西螺警把握人潮加強交通安全與反詐騙宣導。

西螺扶輪社於1月1日舉辦115年元旦健行活動，西螺分局派員到場共同參與，於活動開始前即向現場民眾進行交通安全宣導。警方提醒，健走及日常外出時，行人務必行走斑馬線、遵守交通號誌，並落實「停、看、聽」原則，隨時注意左右來車動向，避免因一時疏忽而發生交通事故。

警方指出，參與健走活動的族群中，長者比例偏高，用路安全更需格外留意。現場特別針對高齡者常見的交通風險加強說明，重點宣導大型車輛視線死角的危險性，提醒長者不論行走路旁、穿越路口或騎乘機車時，務必與大型車保持安全距離，避免進入駕駛視線死角，降低事故發生風險。

鑒於詐騙手法不斷翻新，警方同步進行反詐宣導，分享近期常見詐騙案例。

此外，西螺分局也再次呼籲「酒後不開車、開車不喝酒」，強調酒駕不僅危害自身安全，更可能奪走無辜用路人的生命，切勿心存僥倖。為提升宣導效果，警方於現場穿插有獎徵答活動，透過提問交通安全相關知識，邀請民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，在輕鬆互動中深化正確用路觀念。

鑒於詐騙手法日益翻新，警方同步進行反詐騙宣導，分享近期常見的假投資、假檢警及假客服詐騙案例，提醒民眾接獲陌生來電務必提高警覺，切勿依對方指示操作ATM或轉帳匯款。警方也鼓勵民眾多加利用「打詐儀錶板」查詢最新詐騙資訊，遇有疑問立即撥打165反詐騙專線查證。

警方提醒民眾慎防假投資、假檢警來電，切勿依指示操。

西螺分局表示，警方除維護治安與交通秩序外，也持續走入社區、貼近民眾生活，將安全觀念深植人心。未來將持續結合各項地方活動推動交安與反詐宣導，提醒民眾外出注意自身安全、提高防詐意識，讓大家安心出門、平安回家，共同迎接安全無虞的新一年。