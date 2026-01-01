【元旦健走+升旗路跑】2026從跑步出發 累積健康存摺

記者李佩玲／臺北報導

迎接新年到來，臺北市元旦升旗路跑及元旦健走昨日清晨分別在臺北市政府前廣場與花博公園圓山廣場盛大登場，臺北市政府體育局表示，新的一年從跑步出發，象徵為全年生活注滿動力與希望，期盼透過運動傳遞正向能量，鼓勵市民立下2026健康與活力新目標。

透過運動傳遞正向能量

臺北市元旦升旗路跑以「迎接新年第一跑．健康開啟新年度」為題，由成功高中儀隊率先登場操槍演出，整齊俐落的動作與精湛技術成為現場焦點；升旗典禮則由摘下威廉波特世界桂冠的東園國小少棒隊領唱國歌，以純淨清亮卻堅定的歌聲，唱出榮耀與運動精神的薪火相傳。路跑路線自市府廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環折返，現場隨處可見親子家庭與樂齡長輩共同參與，讓元旦清晨充滿健康、愉快的迎新氛圍。

廣告 廣告

元旦健走則以「盛情藍鵲萬步就行」為主題，吸引超過5000名民眾參與，全程約7公里，親子與長輩們在輕鬆步行中完成「日行萬步」目標，同時將臺北水岸風光盡收眼底。

臺北市元旦升旗路跑昨日清晨在臺北市政府前廣場盛大登場，數千民眾熱情參與。（臺北市體育局提供）

臺北市體育局與希望基金會連續第23年攜手舉辦元旦健走。（臺北市體育局提供）