元旦優惠來了！4大超商「咖啡買1送1、霜淇淋10元」 限時買7送7記得搶

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN元旦咖啡買7送7。(圖／7-ELEVEN 提供)

2026年第一天4大超商有優惠！7-ELEVEN咖啡買7送7，思樂冰、霜淇淋第二件10元，全家大杯美式366杯8888元，萊爾富拿鐵、摩卡系列同品項第2杯只要5元，OKmart指定熱飲任2杯99元，小北百貨元旦咖啡買1送1。

7-ELEVEN咖啡買7送7 思樂冰、霜淇淋第二件10元

一夜狂歡後，7-ELEVEN線上線下齊推好康優惠，元旦準時購！全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日連續6天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用，此外思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋1月1日皆推出不限支付工具同規格「第二件10元優惠」。

CITY CAFE特大美式3杯100元

CITY CAFE特大拿鐵 2杯100元

CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾(冰/熱) 買2送2

OPENPOINT APP行動隨時取自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動。

CITY CAFE特選美式買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡 買7送4(每日限量1萬組)

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶買4送3 (每日限量1萬組)

CITY TEA香鑽水果茶買4送3(每日限量1萬組)

適逢CITY PRIMA精品會員日，OPENPOINT行動隨時取祭出「每月1號CITY PRIMA精品會員日新年歡慶」指定品項享買7送7，一起歡慶迎接2026到來。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (5萬組)

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)

全家大杯美式366杯8888元（圖／全家提供）

全家元旦大杯美式366杯8888元

全家會員APP隨買跨店取推出限時元旦好康，Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支只要8,888元；大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯以上組合只要2026元。

此外，1月6日前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元！

萊爾富拿鐵、摩卡系列同品項第2杯只要5元（圖／萊爾富提供）

萊爾富拿鐵、摩卡系列同品項第2杯只要5元

萊爾富Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元，玉米濃湯與燒仙草暖手優惠價45元。

OKmart指定熱飲任2杯99元（圖／OKmart提供）

OKmart指定熱飲任2杯99元

OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，即日起至2026年1月7日，經典阿華田/阿華田摩卡拿鐵任2杯99元。

小北百貨元旦咖啡買1送1。(圖／小北百貨提供)

小北百貨元旦咖啡買1送1

小北百貨目前全台有49家門市導入咖啡服務，1月1日推出元旦咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，銅板價享用咖啡。

美廉社週末咖啡買2送3。(圖／美廉社提供)

美廉社週末咖啡買2送3

美廉社1月3日購買濃萃美式/濃萃拿鐵，享買2送3驚喜優惠，會員限購5組，使用自備環保杯還可以再省5元！

