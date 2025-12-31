元旦優惠！超商寄杯咖啡買7送7 「10元爽喝」限時4天

2026第一天各家超商推出眾多咖啡優惠，7-11大杯精品美式、拿鐵買7送7，CITY CAFE厚乳拿鐵一杯只要30元。全家即日起至1/4，特濃美式/拿鐵同品項第2杯10元。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

7-11

OPENPOINT行動隨時取，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、大杯精品馥芮白，買7送7。

即日起~2026/1/17，CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵一杯只要30元(原價65元)，中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵一杯只要35元(原價65元)。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN品牌「!+? CAFE RESERVE」創立滿7週年，全台21家門市限定優惠，即日起至2026/1/6，身分證姓名有「不」、「可」、「思」、「議」任一個字，出示證件即可免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。詳細門市可點此網址查詢（ https://emap.pcsc.com.tw/）

咖啡優惠。（示意圖／7-ELEVEN臉書）

12/24–2026/1/6 冬季限定 ，CITY TEA 現萃茶指定品項第 2 杯半價。

飲品優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

2025/12/24~2026/1/16 特選美式/特選拿鐵，任選2杯99元！

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

冬至到了，7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)；幸福拉花限時免費體驗(限熱拿鐵系列)。

全品項飲品第2杯7折 。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

咖啡拉花活動。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

全家

即日起至1/4，厚濃靜岡抹茶拿鐵大杯「第2杯10元」，Fami奶昔買1送1。特濃美式/拿鐵同品項第2杯10元。

飲品優惠。（圖／全家提供）

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至1/1，Let’s Tea 40元系列86杯、55元系列62杯、65元系列53杯，同價位特價2026元。Fami!ce 49元系列350支8888元，2支59元。

飲品優惠。（圖／全家提供）

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至1/1，特濃美式(大杯)63杯、特濃美式(大杯)53杯、卡布奇諾(大杯)57杯，同品項特價2026元。單杯美式2杯88元，單杯拿鐵2杯99元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

全家會員APP「隨買跨店取」優惠， 12/30至1/1推出8,888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺5.2折。另外，歡慶新年到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯。

咖啡優惠。（圖／全家超商）

即日起至1/4，特濃美式/拿鐵第二杯10元，金門高粱酒香檸凍美式第二杯10元，厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起2026/1/6，購買Let’s Café 大杯特濃咖啡(美式/拿鐵)，即可用39元加價購149元系列哈根達斯雪糕1支(限薄荷可可餅乾雪糕/多重莓果牛乳雪糕口味)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

Let's Café x VOLVO聖誕限定「聖誕棉花糖巧克力」，114/12/10-115/1/6全家實體店舖購買【棉花糖巧克力飲】，得VOLVO MILU造型貼紙(2款不挑款，限量10萬份，送完為止)，店舖購買/隨買兌換。Let's Café現調飲品抽VOLVO購車5萬優惠券，購買【棉花糖巧克力飲】再多抽1次。

棉花糖巧克力飲 。（圖／全家提供）

即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。

飲品優惠。（圖／全家提供）

天天到全家LINE官方帳號抽扭蛋，抽限量Let's Tea、Let's Café優惠券！Let's Café棉花糖巧克力飲，LINE遊戲限定優惠59元

Let's Café棉花糖巧克力飲。（圖／全家超商）

Let's Tea唐寧伯爵醇奶茶大杯熱原價65元，LINE遊戲限定優惠39元。唐寧伯爵茶大杯熱原價55元，LINE遊戲限定優惠29元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

Let's Tea芝麻糊糊，LINE遊戲限定優惠19元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

萊爾富

12/31~2026/1/2，大杯特濃拿鐵、特大杯拿鐵同品項第二杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

OKmart

OK CAFE聖誕冬季限定優惠，即日起至2026/1/7，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，任選2杯99元。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

2025/12/31-2026/01/01，特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬）同品項買2送1。

咖啡優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

美廉社

即日起～01/06，喬名精品迦納可可 M／沖繩黑糖奶茶（冰／熱）任選 2 杯優惠價 55 元。

飲品優惠。（圖／美聯社）

