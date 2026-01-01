元旦全台垃圾車清運時間一次看 3縣市正常、2地停收

【緯來新聞網】2026年元旦適逢週四，全台各縣市垃圾清運作業方式出現差異。部分縣市如台北市、高雄市維持正常收運，但也有地區如新竹縣部分鄉鎮與彰化市停收垃圾，民眾需留意所在地區公告，以避免無法即時清運。

元旦全台垃圾車清運各有不同。（圖／北市環保局FB）

北部地區

台北市於元旦晚間照常收運垃圾，並設置30處限時收受點供使用；新北市、桃園市與新竹市多數區域也依平日模式進行清運。然而，新竹縣呈現分區規劃，包括寶山鄉、芎林鄉、竹東鎮與峨眉鄉維持正常，其餘如竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉等則暫停收運服務。

廣告 廣告

元旦全台垃圾車清運各有不同。（圖／新北環保局官網）

中部地區

台中市元旦當天改採「定時定點」方式，停止原有沿街清運，全市設立638個定點，垃圾車於各處停留時間介於5至30分鐘不等。彰化市則全面停收，預定於1月2日提早一小時開始補收作業。雲林縣僅虎尾鎮明確公告停止收運，其餘地區建議透過官方App查詢。



南部與離島地區大致維持原有收運安排。台南市36區全數依平日週四班表清運，高雄市亦維持原模式，不過資源回收時間依區域略有差異。澎湖縣、金門縣與連江縣截至目前未發布調整資訊，居民應主動關注當地環保機關或村里辦公處公告。

更多緯來新聞網報導

王耀慶睽違14年回台露臉！曝對岸淘金優勢「台灣演員便宜又好用」

金馬61／楊貴媚等20年終於拿獎！喊話當五月天師妹集郵金曲獎