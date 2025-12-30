元旦全台急凍！1月可能「2波寒流」接力襲 低溫探9度

今日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，天氣風險分析師薛皓天表示，這兩天苗栗以北及宜蘭為多雲局部有短暫陣雨天氣，1月份可能有2波寒流報到，提醒民眾做好保暖措施。

本週五受強烈大陸冷氣團影響，全台有感降溫。（示意圖／取自pexels）

薛皓天在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，跨年當天僅桃園以北及宜蘭大致為陰陣雨天氣，出門跨年要攜帶雨具；竹苗地區為多雲時陰天氣，可能有局部飄雨機會；中部以南及花東大致為多雲到晴天氣。不過各地夜間都較冷，外出跨年要多保暖。

薛皓天說明，1月1日起中層以上有槽線南下加深通過台灣，帶動底層冷空氣強度增強，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團。苗栗北部及宜花地區為陰時多雲有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，不過各地山區局部仍有短暫陣雨發生。另外因水氣夠且氣溫夠低的話，不排除3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。

薛皓天表示，週五持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部為陰時多雲天氣，迎風面北部、東北部局部仍有短暫陣雨；台中以南為多雲時晴天氣。冷空氣強度強，各地高溫普遍在20度以下，僅南部可上看20度，中北部、東北部高溫僅14度左右。各地氣溫普遍偏低，預估北部、東北部低溫10~13度；花東12~14度；竹苗地區低溫8~11度，中南部地區9~12度。台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，預報仍有顯示達寒流機會，若夜間濕度較低輻射冷卻明顯，仍有可能達10度機會。

週五冷空氣預測為強烈大陸冷氣團等級，預報仍顯示有達寒流機會。（圖／翻攝自臉書／天氣風險 WeatherRisk）

薛皓天說，週六持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣有減少趨勢，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫與前日相近，雖然西部地區陽光露臉，不過仍會感覺較冷，晚間冷氣團強度將稍減弱。

薛皓天提醒，週四晚間起至週日清晨為這波冷空氣最強時段，請大家要多注意保暖，多添衣物，且多喝溫熱飲，並免著涼感冒。週日冷氣團減弱，各地天氣轉好，迎風面東半部為多雲天氣，其餘地區為晴到多雲。氣溫白天將回升，苗栗以北及東北部高溫仍在20度以下。

薛皓天指出，預估下週持續有冷空氣南下，下週一二大致為東北季風或冷氣團等級，下週三起冷空氣強度明顯增強，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，目前至1月中旬預報夜間至清晨氣溫都低，明顯北方高壓勢力較強，持續有達冷氣團機會的冷空氣南下，請大家要做好防寒準備。

