元旦全台最大國旗在台中！盧秀燕任內最後一次新年談話強調「和平安全」 宣布多項重大建設將開工

台中市政府今（1）日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，場面震撼人心。台中市長盧秀燕向現場近3萬市民表示，近期民調顯示台中幸福感破7成，但幸福得來不易，近來動盪不安，讓許多人擔心，唯有和平安全，台灣才富強，人民才幸福，市府團隊要撐起一把傘，好好保護市民，不讓城市因任何風雨而飄搖；她並許下今年第一個願望，祝福國泰民安、風調雨順、台中繁榮、市民幸福。

盧秀燕表示，今年是她最後一次以市長身分主持元旦升旗典禮，她答應過市民，她擔任市長到最後一秒鐘都會全力以赴，絕不懈怠，她一定會好好執政，建設台中，照顧好市民家人。今年是執政的最後一年，仍有許多新計畫與建設要進行、要開花結果，她宣布即日起推動「愛胎萬計畫」前兩名子女每胎2萬元，第3胎起逐胎加1萬元，生越多、領越多！

盧秀燕也說「開不了工的要開工，完不了工的要完工！ 」，包括今年將開通完成的重大道路建設，包括耗資16億的甲埔大道、台中大肚至彰化32億元的和美大橋、70億元的市政路全線貫通，以及耗資近200億元的東豐快速道路，從東勢到石岡的第一階段通車。運動場館方面，過去幾年已興建南區、大里、潭子、清水、豐原、太平國民運動中心，今年北屯國民暨兒童運動中心將落成啟用，這是中部首座擁有冰宮的大型運動場館。此外，烏日全民運動館今年也會啟用，大肚龍井交界的大龍市民運動館則將開工。

盧秀燕提及，今年市府將自籌預算推動「有鈣讚計畫」，提供全市公私立幼兒園及公立國小約24萬名學童免費飲用鮮乳，讓孩子頭好壯壯、身體健康；同時今年底之前會完成「陪孩子長大」計畫，將全市國中、國小共15萬名學生的木製課桌椅，全面更換為可調式、符合人體工學的新式課桌椅，讓孩子坐得更舒適，提升學習效率。

