元旦典禮同框 無視賴清德揮手致意？ 鄭麗文：沒看到

2026年元旦的總統府升旗典禮，昨(1)日清晨舉行，總統賴清德除了分別與五院院長致意，也和國民黨主席鄭麗文揮手，卻沒有獲得回應。對此，鄭麗文表示自己並不知情，應該不是在跟她打招呼。儘管如此，面對共軍剛結束圍台軍演，賴清德與鄭麗文談話都不約而同提到，朝野應該團結與和解。在中國威脅方面，賴清德著重向藍白陣營喊話，呼籲要共同面對中國軍事野心；而他身為總統要堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性！而中國國家主席習近平，12月31日晚間也發表新年賀詞，針對兩岸議題，習近平談話趨於舊調重彈，表示「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」！我們就賴清德跟習近平、今年的談話與前一年來相比，來看當中差異！並請學者解讀箇中含意！

元旦總統府前升旗，總統賴清德進場時，分別與五院院長握手致意，也往國民黨主席鄭麗文方向揮手，但似乎沒有獲得回應，鄭麗文澄清並非故意，只是談到共軍剛結束的圍台軍演，雖中共聲稱軍演順利落幕，但國軍還是偵獲28艘機艦，2顆空飄氣球出沒台海四周，賴總統也有話對在野黨說。

總統賴清德：「這一次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責中國，但比較可惜是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴時候，在野黨仍然替中國找藉口。」

國民黨主席鄭麗文：「不只希望朝野和解，也希望兩岸和解，期待全世界都能走向和解。」

總統賴清德：「我希望我們朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。」

國民黨主席鄭麗文：「我們都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。」

賴總統跟國民黨主席都強調，團結是最大共識！而在今年的元旦談話，賴清德列出四大目標，擺在首位的就是「要打造更安全、堅韌的台灣。」，除了宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力！對中國的態度、也更強硬！

對比去年元旦談話，賴清德講到的是，「建構能夠因應」，自我防衛態度似乎更加主動！至於中國國家主席習近平，新年賀詞、講到涉台部分！

對比去年的，兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，似乎略顯老調重彈！中共在2025年末，發動連續三天圍台軍演，是否影響到賴清德的談話方向、不得而知，但可以確定的是，新的一年，台海情勢仍將是國際聚焦之地！

