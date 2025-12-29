元旦冷氣團來襲！近山區低溫探5度 下週恐達寒流等級

多波冷空氣即將接力南下，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，元旦當天冷空氣將明顯增強，晚間達大陸冷氣團等級，週五夜間至清晨近山區可能出現攝氏5度左右低溫，下週中後期另有一波冷氣團報到，強度可能上看強烈大陸冷氣團或寒流等級。

今日迎風面北部及東部為陰時多雲，局部地區有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

天氣風險分析師薛皓天表示，今日迎風面北部及東部為陰時多雲，局部地區有短暫陣雨，新竹以南及台東大致為多雲時晴。氣溫部分，北部、東北部整日約在攝氏17至22度，中部高溫約23至25度，南部高溫約25至27度。中南部地區白天較溫暖，但夜間受輻射冷卻影響，局部有攝氏14至16度低溫機會。

廣告 廣告

週二至週三東北季風增強，水氣增多，苗栗以北及宜蘭將轉為陰陣雨天氣。薛皓天說明，週三降雨較為明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，跨年夜當晚預估桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生。氣溫將逐步下滑，北部高溫降至攝氏20度以下，中部以南高溫約23至26度。

薛皓天表示，元旦起冷空氣強度再增強，苗栗以北及宜蘭高溫在攝氏20度以下，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級，週四深夜至週五清晨將迎來明顯低溫，北部空曠處及近山區預估有攝氏11至13度，市區有13至15度，西半部空曠處有11至13度低溫。

週五受大陸冷氣團影響，中北部、東北部高溫僅攝氏15度左右。（圖／中央氣象署）

薛皓天指出，週五受大陸冷氣團影響，中北部、東北部高溫僅攝氏15度左右，中南部高溫約17至23度。夜間至清晨各地持續有攝氏11至13度低溫出現，近山區攝氏5度左右低溫。若台北測站氣溫降至攝氏12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，但預估機會低，仍需觀察後續變化。

薛皓天提醒，本週邁入2026年，從預報上來看，1月上旬大致為東北季風的環境，其中將有幾波明顯冷空氣南下。預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。

延伸閱讀

十大死因第三名！肺炎年奪1.7萬命 蘇一峰曝「5大預防關鍵」

高雄「美術館豪宅命案」驚人進展！墜樓女生前遭男友逼崩潰

超挺彭文正！他曝當年論文門遭民進黨封殺 扁家暖心舉動