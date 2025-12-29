元旦冷氣團南下！先濕後乾「強度挑戰寒流」 急凍7度時間點出爐

氣象署表示，元旦開始冷空氣增強，週五（2日）大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（29日）白天各地氣溫回升，北部及宜花地區高溫約21至24度，中南部及臺東25至27度。氣象署表示，元旦開始冷空氣增強，週五（2日）大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷，中部以北及宜蘭低溫下探10至12度，南部、花東、澎湖13至14度，金門、馬祖7至9度，強度可能達到強烈大陸冷氣團等級。

氣象署指出，明天（30日）東北季風稍增強，週三、週四（31日、1日）東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨。氣溫方面，北部及東半部低溫14～17度，花、東約18度，澎湖17～19度，金門13～15度，馬祖10～14度。

氣象署說明，週五大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，下週日（4日）冷氣團稍減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週五至下週日中部以北及宜蘭低溫下探10至12度，南部、花東、澎湖13至14度，金門、馬祖7至9度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」補充，元旦這波冷空氣夜間起達冷氣團等級，週四深夜至週五清晨各地低溫約為11～13度，週五、週六（3日）受到冷氣團影響，天氣偏乾冷，白天寒涼，近山區低溫可能更低，下週日冷氣團減弱，氣溫回升，但清晨仍偏冷。

粉專提到，展望1月上旬仍為東北季風環境，後續可能再有一波強冷空氣南下，強度仍需觀察。天氣分析師吳聖宇分析，元旦當天南下的冷空氣屬於先濕後乾型，需特別注意輻射冷卻作用，目前應該可以確定至少達到強烈大陸冷氣團，至於是否會升級為寒流，還需要再觀察。

