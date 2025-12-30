元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高

元旦冷氣團南下！2日至4日清晨「低溫恐探7度」，直逼寒流等級，反聖嬰現象發威「冷冬」機率高。圖／劉耀勻攝

今天東北季風增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；跨年夜季風水氣增多，北部、東北部降雨會更明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起「強烈大陸冷氣團」南下，各地越晚越冷，最低氣溫可能下探7度以下。對此，前氣象局長鄭明典表示，不排除「寒流」可能，提醒民眾要注意保暖。

元旦起強冷空氣南下「越晚越冷」 2至4日清晨低氣可望下探7度

氣象署指出，元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，越晚越冷；2日至4日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

氣象署表示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）零星飄雪的現象，還是可以期待。至於1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率，但可遇不可求。

鄭明典：不排除「寒流」的可能性

針對氣象署預報，前氣象局長鄭明典表示，元月2至3日「強烈大陸冷氣團」等級，考量誤差，這樣的預報（低溫11度）代表不排除「寒流」的可能性！他

以過往經驗推估，台北7度以下會有顯著寒害，但是11度以下就可能出現零星災情，因此低溫特報以11度為標準。

鄭明典表示，2至3日「強烈大陸冷氣團」等級，考慮誤差，這樣的預報（低溫11度）代表不排除「寒流」的可能性。圖／翻攝自鄭明典臉書圖／鄭明典臉書

林得恩：反聖嬰發生機率 明年1月衝到最高

氣象專家林得恩則提到，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。尤其在今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

他也進一步分析「反聖嬰現象」對台灣天氣可能帶來的影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

氣象專家林得恩分析直指，反聖嬰發生機率明年1月衝到最高。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」



