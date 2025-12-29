元旦冷氣團將報到！粉專示警「挑戰寒流等級」...台北低溫恐探9度 最冷時刻曝光

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

強烈大陸冷氣團持續增強發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，不僅相當接近強烈冷氣團規模，甚至挑戰寒流等級，並直言「週五（1月2日）至週日（1月4日）清晨是最冷時刻」，提醒民眾要注意保暖；而氣象專家吳聖宇也貼出歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預報，據資料顯示，明（30日）起氣溫將逐步下降，本週假日最高溫為11至13度之間，低溫則下探9度。

廣告 廣告

台灣在跨年後將迎一波挑戰寒流等級的強烈冷氣團，台北最低溫恐下探至9度。（圖／翻攝自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」持續追蹤冷空氣動態，表示週三（31日）跨年夜至元旦當天（1日）將漸進式降溫、濕冷；週五（2日）至週日（4日）清晨達最冷時刻、濕轉乾，粉專推測，週五將有一波冷氣團南下，屬於先濕後乾型，十分接近強烈冷氣團規模，甚至有望挑戰寒流等級，提醒民眾「要有心理準備」。

吳聖宇也在臉書粉專發文，貼出歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預報，預計未來1週台北松山機場（RCSS）氣溫，將自明（30日）起氣溫將逐步下降，本週六日最高溫僅11至13度，低溫則下探9度。他強調，元旦當天南下的冷空氣，可以確定至少會升級為強烈大陸冷氣團（台北低溫12度），至於是否會達寒流「可以再觀察」，並強調此冷氣團「屬於先濕後乾型，輻射冷卻作用低溫值得注意」。

此外，中央氣象署指出，今（29）日各地氣溫回升，但早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；30日東北季風稍增強，北部氣溫略微下降；31日跨年夜則受東北季風影響，北部與東北部地區天氣轉涼，中南部及東南部日夜溫差大，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。

中央氣象署預估，元旦當天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫持續下降，基隆北海岸、大臺北山區有雨，局部大雨機率高，桃園以北及東北部地區有短暫雨，竹苗、東部、東南部與恆春半島有局部短暫雨，中南部山區則出現零星短暫雨；至於2日至3日，各地受強烈大陸冷氣團持續影響，天氣寒冷，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；4日強烈大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部仍冷，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨。

更多FTNN新聞網報導

大陸冷氣團再發威！氣象粉專示警「恐達寒流等級」 跨年夜天氣曝光

最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天

「入冬最強」首波大陸冷氣團襲來 專家提醒：恐連3天跌破10度

