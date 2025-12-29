元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流

記者蔣季容／台北報導

元旦晚間迎大陸冷氣團。（圖／氣象署提供）

冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。

天氣風險分析師薛皓天指出，今日迎風面北部及東部陰時多雲，局部地區有短暫陣雨，北部以南山區局部也有短暫陣雨機會；新竹以南及台東大致為多雲時晴天氣。氣溫方面。北部、東北部整日氣溫大約在17至22度；中部高溫約23至25度，南部高溫約25至27度，中南部地區白天較溫暖，不過夜間受輻射冷卻帶來明顯溫差，局部有14至16度低溫機會。

跨年夜雨區出爐

薛皓天說明，週二至週三（30至31日）受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南為多雲到晴天氣。其中週三降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生。氣溫方面會逐步下滑，北部高溫在20度以下；中部以南高溫約23至26度，花東為23至25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14至16度低溫。

元旦冷氣團報到 週五近山區探5度

薛皓天提及，元旦（1月1日）起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生。氣溫方面，苗栗以北及宜蘭高溫再20度以下，台中以南高溫約23至26度，花東高溫約22至24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。週四深夜至週五清晨將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11至13度，市區有13至15度；西半部空曠處有11至13度低溫，東部有13至15度低溫。

薛皓天透露，週五受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以南為晴到多雲天氣。氣溫方面，中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部高溫約17至23度，花東高溫約19至20度。夜間至清晨各地持續有11至13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低，仍需觀察後續變化。

薛皓天表示，週六持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11至13度低溫發生機會。週日冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲到晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫將回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南高溫約22至25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12至14度低溫，其餘地區低溫約13至16度。

下週中後期又有冷氣團

薛皓天提醒，本週邁入2026年，從預報上來看，1月上旬大致可為東北季風的環境，而其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了週末的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。

