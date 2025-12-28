元旦冷空氣最強！專家曝「1月上旬天天涼冷」 恐達寒流等級

【緯來新聞網】今（28日）清晨溫度仍偏低，不過白天各地氣溫回升，周一全台天氣最穩定，不過周二將開始變天，北台灣雲量增加且轉為局部有雨，氣溫由北往南逐步下降，周三跨年夜強度不排除達到大陸冷氣團等級，尤其2026年元旦當天這波冷空氣的影響將達到最強，元旦過後冷空氣接力南下，強度甚至有機會達到寒流等級，提醒民眾做好保暖工作。

今天白天各地氣溫回升，周一全台溫度最穩定。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司在臉書指出，今天原本籠罩全台的大陸冷氣團已明顯減弱，各地氣溫開始回升，北台灣與宜蘭的高溫回升至20度左右，中南部與花東地區則更為溫暖，預期可達24至26度。南來水氣也有減弱趨勢，除了基隆北海岸、大台北山區與東半部有零星短暫雨外，其餘各地為多雲的天氣。



展望未來一周，這種回暖的趨勢將在周一達到巔峰，屆時全台天氣最為穩定，陽光露臉的機會也最高，中南部及東南部可見陽光。北部東北部高溫21至22度，中部高溫23至24度，南部及東南部高溫25至27度，是跨年夜前最後的洗衣曬網好時機。



然而，周二隨著東北季風增強，北台灣雲量增多並轉為局部有雨，氣溫也開始由北往南逐步下降。最關鍵的天氣變化將發生在周三跨年夜，強度不排除達到大陸冷氣團等級，跨年夜倒數時各地低溫15至17度，且伴隨水氣影響，北部與東半部將呈現濕冷狀態。



進入2026年元旦當天，這波冷空氣的影響將達到最強，清晨氣溫極低，部分平地低溫可能下探14至15度。元旦過後的周五至周六，受乾冷空氣與輻射冷卻雙重影響，全台清晨依舊寒冷，直到周六白天冷氣團才會逐漸減弱。

元旦之後的天氣都是偏涼冷。（圖／翻攝自林老師氣象站 臉書）

另外，氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文提醒，2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷。從中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢觀察，未來2周有2波溫度上下震盪現象。周二受東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。元旦起溫度開始緩慢回升，至1月2日下半天後，氣溫再度下滑。



林得恩指出，此後至1月10日，若與氣候平均值相比，逐日氣溫都是偏低；尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長（至少10天或以上），強度也有機會達寒流等級。

