元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾

生活中心／黃依婷報導

明後兩天東北季風增強，水氣增加。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，明後兩天為今年最後兩天東北季風增強、水氣增加，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東多雲偶雨，臺中以南多雲到晴。尤其週三降雨較明顯，北海岸、宜蘭及北部山區局部有大雨，跨年夜桃園以北及宜蘭仍有短暫陣雨，且氣溫逐步下降，北部高溫降至20度以下。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，元旦起冷空氣再增強，苗栗以北及東部陰雨，中南部多雲時晴，夜間起達冷氣團等級，週四深夜至週五清晨各地低溫約為11到13度，週五至週六受到冷氣團影響，天氣偏乾冷，白天寒涼，近山區低溫可能更低，週四冷氣團減弱，氣溫回升，但清晨仍偏冷。

元旦當天南下的冷空氣，確定至少會升級為強烈大陸冷氣團。（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇）

「天氣風險 WeatherRisk」提到，展望1月上旬仍為東北季風環境，後續可能再有一波強冷空氣南下，強度仍需觀察，請持續留意並做好防寒準備；天氣分析師吳聖宇也指出，元旦當天南下的冷空氣，應該可以確定至少會升級為強烈大陸冷氣團，會不會達寒流可以再觀察，屬於先濕後乾型，輻射冷卻作用低溫值得注意。

