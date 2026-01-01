元旦凌晨火警！機車被丟炮竹引燃 目擊者急滅火

新北市 / 陳建安 羅立安 報導

新年第一天，新北市中和區凌晨就傳出有民宅被丟擲沖天炮，導致機車直接起火燃燒，附近車行老闆聽聞聲響，發現機車及周邊物品全被火舌吞噬，趕緊拿滅火器上前撲滅，而警方到場也立即將嫌疑人 帶回 ，據了解，雙方並不認識也沒有糾紛，駕駛自稱因為心情不好，才開車隨意丟擲沖天炮洩憤，所幸有熱心的車行老闆及時滅火，沒有造成人員傷亡。

騎樓機車被火勢包圍，一旁的雨具也隨之燃燒，民眾見狀二話不說，拿起滅火器趕緊撲滅火勢，原來幾分鐘前，這台白色轎車開進巷子後，火花突然間從騎樓竄出還伴隨煙霧，竟是他丟棄的沖天炮，讓新年第一天就釀成火警。

員警VS.舒姓駕駛說：「熄火下車，手放車，手放車上，車子剛剛誰開的，不是你嗎。」緊抓駕駛手臂不敢大意，員警在路中間將白色轎車攔下，原來他就是這場意外的罪魁禍首。

事發在新北市中和區，元旦凌晨1點多，41歲的舒姓駕駛開車行經，疑似隨意丟擲沖天炮，導致騎樓的機車開始燃燒，附近民眾聽聞聲響前來滅火，不過機車多處被火燒融，可能得因此報廢，警方獲報也立即到場逮人。

熱心車行老闆說：「突然聽到一聲很大聲的爆炸聲，聽到爆炸聲之後我們就出來看，然後出來看發現這邊，有煙跑出來，然後我員工看到就趕快拿滅火器，然後去把那台火燒車把它撲滅，(後續)有協助警方，跟他講說，特徵啊，還是車輛長什麼樣子啊之類的。」

地板上滿滿都是粉末，機車的排氣管車牌嚴重毀損，就連一旁的雨傘都被整枝燒的黑麻麻，大半夜驚傳火警嚇壞附近民眾，民宅住戶說：「當然會擔心啊，這邊摩托車，機車滿多的啊，因為昨天晚上鞭炮多，所以說也是真的不知道。」當地里長說：「整個里內都是密集人口怎麼會不擔心，左鄰右舍大家要互相關懷，互相照顧。」

舒姓駕駛自稱心情不好，才會隨意丟擲拋天炮洩憤，與車主並沒有糾紛也互不相識，後續遭到送辦，也所幸有熱心的車行老闆，幫忙滅火才沒造成人員傷亡。

