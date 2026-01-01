元旦出勤遭撞死！清潔隊員淡水紅毛城前殞命 24歲肇逃男到案送驗酒、驗毒

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

元旦悲劇！新北市淡水區今（1）日凌晨發生一起死亡肇逃案，一名毛姓清潔隊員凌晨5點多騎車前往中山區上班途中，遭一輛白色轎車從後方追撞後肇事逃逸，毛男倒地不起，被緊急送醫急救仍不治，警方根據監視器鎖定肇事車輛，查出是女車主兒子嚴姓男子開的車，於今日下午2點多策動嚴男到案，將確認是否涉及酒駕及毒駕，詳細案情尚待調查釐清。

肇事嚴姓男子（中）於下午策動到案，警方將確認是否涉及酒駕及毒駕，全案尚待釐清。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在凌晨5點37分左右，當時天還沒亮且下著雨，警方查出，年約57歲的毛姓清潔隊員正要去中山區加班，騎車行經淡水紅毛城前方中正路、真理街口停等紅燈時，突然遭到後方一輛白色轎車猛力追撞，人車被撞飛滑行數公尺，機車的零件散落一地，沒想到肇事的白色轎車並沒有停車查看，立刻加速逃離現場。

警員獲報趕到現場，毛男昏迷倒臥路旁，立刻以救護車送往淡水馬偕醫院急救，可惜毛男傷勢過重，於清晨6點45分宣告不治。

毛姓清潔隊員的機車被撞飛數公尺，零件散落一地。（圖／翻攝畫面）

警方根據監視器畫面鎖定肇事轎車，於淡水新民街一處社區的地下停車場找到一輛白色轎車，車頭嚴重凹損，研判就是肇事車輛，立刻通知44歲杜姓女車主到案，她供稱車子昨天借給24歲嚴姓兒子與朋友跨年使用，也不知道兒子去向。警方一邊聲請拘票，一邊透過親友策動，嚴男於今日下午2點多到案，坦承肇事。

據了解，車禍發生當時，車內還有嚴男19歲弟弟和弟弟的同學陳姓男子，警方已將3人帶往醫院抽血檢驗酒精濃度，再帶回分局以唾液試劑檢驗是否涉及毒駕，後續製作警詢筆錄，詳細案情尚待檢警進一步調查釐清。

