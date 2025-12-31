元旦出席總統府升旗 鄭麗文：黨效忠中華民國、國旗、憲法

國民黨主席鄭麗文今日表示，明(1日)清晨6時她將代表國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮。(記者張嘉明攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日表示，明(1日)清晨6時她將代表國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨。「中華民國元旦要到總統府前參加升旗典禮，因為我們永遠捍衛中華民國憲法。」

鄭麗文表示，明天上午8時國民黨中央也將舉辦升旗典禮，希望大家不但可以參加總統府前的元旦升旗，也歡迎參加國民黨中央黨部前的升旗典禮，明天又是新的一頁、新的開始，祝大家新的一年健康快樂、心想事成，2026年大選國民黨一定要全面勝利。

