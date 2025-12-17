元旦別只玩！12星座2026養出吸財體質 水瓶宜清電子垃圾

記者高珞曦／綜合報導

2026年即將到來，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，元旦的氣場將決定未來整年的荷包厚度，建議12星座把握元旦當天打開自己的「吸金開關」，透過簡單的儀式感招來整年好運！

星座專家雲蔚老師建議12星座在2026元旦為生活加點儀式感，讓自己心情舒暢有自信，財源自然滾滾來。（示意圖／取自pixabay）

牡羊座：穿金戴紅搶頭香

元旦當天盡情發揮火象星座獨有的爆發力，「早起」象徵一整年都要搶得先機，穿上或配戴正紅色或金色的服裝、飾品，這天第1筆消費建議買1份寓意「甜蜜」或「富足」的早餐，付錢時心裡默念「錢出去，10倍回來」，同時讓自己保持整天的活力與朝氣，讓財神爺更能在人海中認出自己，幫助將未來整年的衝勁轉化為實質的鈔票。

金牛座：腳踏實地，摸土接氣

對他們而言，財富是來自「土地」與「物質」的連結，元旦這天最適合的吸金儀式就是到公園或郊外，找棵大樹或1片草地，脫鞋並赤腳踩地5分鐘，天氣太冷也可以手觸摸樹幹代替，此即「接地氣」，幫助穩固財庫根基。錢包裡的雜物也要清乾淨，再放進1張新的千元大鈔當「錢母」，記得整年都不可以花掉這張錢母，晚餐可吃地瓜、馬鈴薯一類的根莖類食物，象徵財富深深扎根，2026年存錢速度比別人更快。

雙子座：人氣流通，轉發喜氣

他們的財運是在「資訊」與「人際」之間流動，元旦當天主動發送祝福內容的語音訊息，多說吉祥話，而不是只用文字訊息問候，散發出去的正能量將帶來加倍財富。這天也適合將手機桌布換成金黃色系或有流動感的圖片，如金山、瀑布等，2026年常保持手機訊號暢通，有利於從新消息得到生財靈感。

巨蟹座：廚房滿盈食祿豐

家是巨蟹座的能量場，廚房則是家裡的財庫，他們在元旦最重要的任務就是填滿米缸，別忘了檢查冰箱是否放滿新鮮食物，象徵「衣食無虞、富貴有餘」，再煮1鍋熱湯或甜湯，溫暖的蒸氣和香味充滿家中，與親友圍成1桌吃飯，和樂融融的氛圍有助修補過去1年的金錢漏洞，並以這股安定的力量轉化為自己強大的保護罩，讓新的1年守財有成，只進不出。

獅子座：穿好衣、曬太陽吸納陽氣

太陽乃是獅子座的守護星，元旦若天氣好，建議在中午時分出門曬太陽至少15分鐘，尤其多曬濕氣聚集的後背部，腦中想像金色陽光灑落全身，曬光體內的晦氣和窮氣，並吸入滿滿富貴能量。出門時不妨穿上最有質感的貴價衣服，噴點好聞的香水，讓滿滿自信吸引財氣，越覺得自己像個「有錢人」，宇宙也會以相應的財富回應，抬頭挺胸、走路有風的霸氣模樣，是容易得到財神爺疼愛的狀態。

處女座：整理帳目，生財有條理

由於他們的能量來自於「秩序」，元旦這天可以來場「金錢斷捨離」，在書桌或辦公桌前拿出1本新的筆記本，安靜的整理出「2026年3個財務目標」，像是存到50萬元、還清貸款等，越詳細明確越好，當目標具體化、數字化，財路就會清晰浮現。別忘了檢查皮夾是否破損或掉皮，若破舊就一定要換新的，並按面額大小、人頭朝內的整理鈔票，對金錢表現極致尊重，提醒自己別花冤枉錢，精準累積財富。

天秤座可在2026元旦當天買束百合花放在家中客庭或玄關，活化正能量與氣場。（示意圖／記者高珞曦攝）

天秤座：花香引路，和氣生財

他們養成吸金體質的基礎建立於美感與和諧，元旦當天到花店買1束新鮮的紅玫瑰或百合花，避免使用假花，擺在家裡的客廳或玄關，讓鮮花的生氣蓬勃活化氣場，招來貴人與好運。此外，元旦也要特別注意情緒管理，不要吵架或臭臉，保持優雅姿態是他們的招財絕招，再噴上柑橘調或木質調的香氛，增加親和力，因天秤座2026年財富大多來自合作夥伴或另一半，維持好人緣，錢潮自然來。

天蠍座：秘密錢母深藏不露

天蠍座適合走「暗財」路線，元旦當天在家裡找個隱密角落，例如保險箱、抽屜深處或枕頭下，在該位置放1個紅包袋，裝著總金額168元或888元有吉祥寓意的錢，此為「鎮庫錢」，也代表財不露白、底氣十足。這天的能量場也適合靜觀其變，冥想時觀想金色的光流入體內，強大的念力有助於吸引四面八方的偏財。如果元旦這天有突然想買彩券的念頭，或是想聯繫某個客戶，不妨順著直覺嘗試看看。

射手座：登高望遠，視野變現

元旦千萬別宅在家裡！「動」是射手座的生財秘訣，可安排1場戶外走春，最好可以爬山，到高處俯瞰風景，想像自己把所有好運「收」入囊中，再到廟宇祈福，或去沒去過的地方走走，都能啟動他們的幸運轉盤。

出門時穿上1雙好走的鞋子，象徵腳踏四方財，保持心情樂觀，別太計較小錢，強大氣場將幫助他們在2026年取得更大的投資機會或海外財運。

摩羯座：規劃藍圖，步步高升

對他們來說，元旦這天不僅是假期，也是佈局事業的最好時機，不用真的進辦公室，花點時間閱讀名人傳記或商業書籍，吸收成功人士的思維，「養」出財運，將知識轉變成整年的決策養分。若有時間，去攀爬有階梯的步道，象徵步步高升，同時許下對事業的承諾。

穿搭方面，可選咖啡色、深灰色等大地色系，營造穩重氣質，整體呈現嚴肅而堅定的能量，更有機會在2026年得到長官賞識，正財運勢不可擋。

水瓶座：汰舊換新，科技招財

元旦開始讓自己跟上最新潮流趨勢，來次數位大掃除，刪除已不聯絡的聯絡人、清空垃圾郵件、整理電腦桌面和清空舊內存，若預算允許，也適合添購1個3C配件，像是手機殼、行動電源或耳機，可選有金屬色澤的款式，因為他們的財運源於「創新」及「網路」，多在社群媒體互動、發表新觀點，自身的獨特見解會是他們在2026年最有價值的資產。

雙魚座：海鹽淨化讓夢想顯化

他們本就有較強的靈性，元旦這天適合以水淨化磁場，晚上泡個海鹽澡或足浴，加入幾滴薰衣草精油，想像海鹽帶走過去1年的疲憊與貧窮，恢復身心靈原有的純淨。結束後回到安靜的房間，閉眼進行「顯化冥想」，具體想像自己在2026年變得有錢、富足後的生活畫面，可以包含住在什麼樣的房子、開什麼車、去哪旅遊等，相信自己、相信夢想，吸引力法則將促使宇宙在新的1年合力為自己實現。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

