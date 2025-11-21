元旦北市路跑迎新年 文化基地展現城市溫度

冬季亮點活動不斷，從台北市「115年元旦升旗路跑」、文化部「百大文化基地」串聯展，到天文迷期待的「土星環極細天象」，以及最適合踏青的白石湖秋季慢旅，4大活動映射出台北最具儀式感的城市風景。

以跑步迎接嶄新的民國115年，元旦路跑於1月1日上午8點在市府前廣場熱烈開跑，以「迎新年第一跑 健康開啟新年度」為主題，路線全程約3公里，自市民廣場出發，沿仁愛路至敦化南路圓環前折返，適合親子與各年齡層參加。

完賽後可獲得大浴巾、獎牌與多項實用禮品，還能參加抽獎，包括機票、咖啡機、吸塵器等人氣好禮，為新年增添驚喜。當天上午7點30分將先舉行元旦升旗典禮，並安排YoYo家族見面會、暖身操、市集與打卡區，打造最具儀式感的開年盛典。

廣告 廣告

行政院文化部公布首屆「百大文化基地」共有110處，類型包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視7大類。遍布全國各地。而台北市共有7處入選，有渭水驛站、郭怡美書店、日星鑄字行、北投文物館、紀州庵文學森林、萬座曉劇場及牯嶺街小劇場。

台北市文化局為推廣文化能量，與台灣新文化運動館、北投中心新村與剝皮寮歷史街區3大樞紐，共同策畫系列展覽與工作坊，並推出4條主題文化路徑。從大稻埕的「知識文化聚落」、北投的溫泉與身心療癒，到中正與萬華區的「轉生路徑」，帶領民眾深度走讀台北文化底蘊。展覽則以「知識與商業發展」、「前衛批判與實驗精神」、「文化轉生術」3大議題呈現7處基地的核心故事，展現城市文化的多樣性。

此外，天文迷最期待的土星環「收窄」奇景，將於11月24日迎來最佳觀測時刻。土星環的視線夾角縮小至僅約0.4度，看起來宛如一條極細亮線，是今(2025)年可見最纖細的土星環。

台北天文館提前在11月22日晚間19時至21時開放45公分大型望遠鏡，讓民眾搶先目睹一年僅見一次的罕見景象。天文館表示，土星環直徑約28萬公里，而平均厚度僅約12公尺，當傾角接近零度時，便會呈現出宛如刀鋒般的銳利視角，相當震撼。

迎著微風的涼意，秋冬正是前往內湖白石湖的最佳季節。白石湖社區擁有優美山景與純樸農村風貌，串聯白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道與碧山巖等景點，形成多層次的山城風光。12月至隔年5月為草莓盛產期，旅客可親手採果，感受鄉村農作的節奏。並推出多場食農教育活動，從自然步道、農園體驗到文化導覽，讓遊客在漫步間看見台北淺山的溫柔魅力。

原文出處

延伸閱讀