元旦升五星旗！台灣共產黨「紅屋」沒了 黃偉哲硬起來拆除網讚爆

「台灣人民共產黨」違建紅屋及旗座遭市府火速拆除。（翻攝黃偉哲臉書）

「台灣人民共產黨」元旦在台南新營他們所謂的「基地」升起五星旗、唱中國國歌慶祝，作風高調，不過台南市長黃偉哲今（6日）宣布已派怪手拆除該違建，一句「國家的尊嚴不容踐踏！」讓破萬名網友讚爆「拆得好」。

台灣人民共產黨「紅屋」為何遭拆除？

今年元旦，「台灣人民共產黨」由主席林德旺帶領下，在台南新營紅船基地掛上紅布條及共產黨標語，現場進行「五星旗」升旗儀式，還唱起中國國歌，但其行為早已違法，引發討論。

「台灣人民共產黨」違建紅屋遭拆除。（翻攝黃偉哲臉書）

針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，黃偉哲今透過臉書、Threads宣布市府已拆除該棟違法的「紅屋」及「共產黨違建旗座」等設施，強調「國家的尊嚴不容踐踏！」。

黃偉哲乾淨俐落喊「拆了」 網讚爆

此文一出狂吸破萬網友大讚，「要強硬起來別被看輕」「公權力鐵拳就是這時候用的。」「水啦!那些想當中國人想瘋了怎快移民阿」「誰蓋的？抓去關啦」「讚！主動追查相關人員違法狀況並主動移送法辦才是正道！」。

另，因領中國定居證遭我國註銷台灣身分的福建台師張立齊，則再次替「台灣人民共產黨」抱屈，今下午上傳市府拆除影片，痛批我國政府「打壓」「假民主」，稱在台灣想做些利國利民的事，卻總要面對無端阻饒與干擾。

張立齊痛批基地遭無端拆除。（翻攝抖音）

