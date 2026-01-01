元旦升旗互動受關注 賴清德.韓國瑜同時抬手致意

台北市 / 洪襲禹 楊喻晴 黃彥傑 吳冠緯 SNG 報導

朝野僵局遲遲未解，執政黨與在野黨一舉一動，都備受關注。總統賴清德今（1）日現身元旦升旗活動時，與五院院長致意，他跟立法院長韓國瑜幾乎同時舉起手相握。但同樣代表在野聲音的國民黨主席鄭麗文，卻跟賴清德零互動，鏡頭有補捉到賴清德疑似向鄭麗文致意，但鄭麗文當下並沒有反應，事後鄭麗文被問到，她表示不知情，應該不是在跟她打招呼。

青天白日滿地紅 國 旗，在悠揚國旗歌聲中緩緩升起，一年一度總統府元旦升旗活動，當今政壇要角幾乎都到場，賴清德進場，總統賴清德進場時，分別與五院院長致意，走到立法院長韓國瑜面前時，兩人握手，兩人幾乎同時抬起手相握，互動看起來禮貌熱絡。

但鏡頭轉另一頭，鄭麗文站在一旁，國民黨主席鄭麗文，站在離賴清德比較遠的地方，但鏡頭也意外補捉到，賴清德疑似揮揮手向鄭麗文致意，鄭麗文本人卻不知情，國民黨主席鄭麗文VS.記者說：「應該應該不是吧。」國民黨主席鄭麗文VS.記者說：「我的感覺應該不是，沒有啊(就是毫無)，起碼我的感覺是沒有啦。」

與總統無交集，反而利用表演期間，主動走去找韓國瑜，開心玩自拍，但才剛拍完就跟行政院長卓榮泰，擦肩而過沒有握手沒有打招呼，互動冷冰冰也或許是反應出，目前朝野關係確實如此緊繃。

國民黨主席鄭麗文說：「我們希望未來大家朝野共同努力，朝野放下之前的歧見，為了國家為了人民，積極合解。」總統賴清德說：「2026年的開始，那我希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠持續思考，目前正在推動的這些法案，對國家社會人民所帶來的衝擊跟影響。」藍綠黨主席不約而同，在新的一年都期盼和解，但是否願望成真，還仰賴朝野智慧。

