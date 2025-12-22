元旦升旗交管一次看！總統府周邊「12／27起分階段封路」YouBike也暫停

記者李育道／台北報導

配合115年元旦總統府升旗典禮活動，總統府周邊自114年12月27日起將分階段實施交通管制。台北市交通局表示，因應設備搭建、典禮預演及元旦當天升旗活動，相關路段將視實際狀況提前或延後管制，提醒民眾留意最新交通資訊，提早改道。

12月30日凱達格蘭大道重慶南路以東(含)至懷寧街(不含)以西，重慶南路，寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北將進行車輛管制。（圖／交通局提供）

交通局指出，首波管制為設備搭建作業，自114年12月27日8時起至12月31日21時止，凱達格蘭大道重慶南路以東、懷寧街以西路段外側兩線道將進行管制。接著於12月30日10時至17時進行升旗典禮預演，屆時凱達格蘭大道部分路段及重慶南路寶慶路至貴陽街一段間，將實施車輛管制、人員不管制措施。

元旦升旗總統府周邊將進行交通管制，圖為第一階段與第二階段管制範圍。（圖／交通局提供）

至於元旦升旗典禮，交通管制將自12月31日21時起一路延續至115年1月1日15時，並分為三階段實施。第一階段於跨年夜至元旦清晨，總統府周邊核心區域將進行人車管制，須憑證進出；第二階段為元旦清晨4時至8時，擴大實施車輛管制，並視民眾離場情況彈性開放道路；第三階段則配合設備撤場，持續管制至下午3時止，相關路段將視進度逐步恢復通行。

第三階段則配合設備撤場，持續管制至下午3時止，相關路段將視進度逐步恢復通行。（圖／交通局提供）

此外，YouBike微笑單車也配合交管暫停部分站點營運。12月31日21時至1月1日8時，捷運台大醫院站、北一女中、市立大學博愛校區、國家圖書館及中正紀念堂站等站點將暫停服務；介壽公園與貴陽博愛路口站，則暫停至元旦下午3時。交通局提醒，管制期間請民眾配合現場員警與交管人員指揮，避免違規停車，以免影響周邊交通，相關公車改道、停車與YouBike資訊，可至市府相關單位網站查詢。

