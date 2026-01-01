元旦升旗典禮同框！賴清德握手韓國瑜 與鄭麗文零互動

總統府今日清晨6時30分舉行元旦升旗典禮。（台北市攝影記者聯誼會提供）

今日是元旦，總統府清晨舉行升旗典禮，總統賴清德與立法院長韓國瑜同場互動成為焦點。賴清德進場時主動與韓國瑜握手致意、互道新年祝福，但與同場出席的國民黨主席鄭麗文全程零互動。

總統府元旦升旗典禮於今日上午6時30分舉行，由四大醫事團體共同主辦。賴清德在副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安陪同下入場，手持小型國旗揮舞致意，並依序與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜，以及五院院長握手寒暄。韓國瑜當場向賴清德祝賀「新年快樂」，賴也微笑回應，互動自然。

總統賴清德（左2）與立法院長韓國瑜握手（右2）。（台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨主席鄭麗文（右）與韓國瑜自拍（左）。（台北市攝影記者聯誼會提供）

典禮過程中，由醫護人員與極地超馬選手陳彥博組成的國歌領唱團帶領現場高唱國歌，賴清德與蕭美琴也全程開口合唱。完成升旗與敬禮後，賴清德與蕭美琴向群眾揮手致意，隨即離場。

相較之下，鄭麗文出席總統府前升旗典禮，但站位與賴清德一行距離較遠，雙方並未有任何交談或握手互動。典禮結束後，鄭麗文與韓國瑜合影自拍，隨後與卓榮泰擦身而過，彼此也未打招呼，畫面形成對比。

