元旦升旗典禮 總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文無互動

（中央社記者郭建伸台北1日電）民國115年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文都出席升旗典禮。總統進場時與卓榮泰、韓國瑜等人握手致意，但鄭麗文所站位置較遠，未有進一步互動。

115年元旦升旗典禮由中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會及中華民國護理師護士公會全國聯合會四大醫事團體共同主辦，並以「健康台灣，團結守護」為主題；升旗典禮主視覺，由旅居巴黎的視覺設計師林琬津操刀，設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」。

廣告 廣告

升旗典禮活動約今天清晨4時30分起開放民眾進場，許多民眾不畏冷風下雨，手持國旗湧入凱道。

上午5時起開始系列表演活動，首先是北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念。

接續是台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，並由金曲歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝，而國防部三軍樂儀隊也於府前廣場帶來操演展示。

上午6時30分，賴總統、蕭副總統等人手持國旗，在總統府秘書長潘孟安等人陪同下進場，並依序與卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察院副院長李鴻鈞等握手致意。

值得注意的是，鄭麗文也參加總統府前元旦升旗典禮，但因所站位置較遠，賴總統雖朝鄭麗文方向揮手，但兩人未有進一步互動。

國歌領唱成員由醫護人員組成，其中包含極地超馬選手陳彥博。賴總統、蕭副總統等人唱完國歌，禮成後向現場群眾揮舞國旗致意後離場。（編輯：謝佳珍）1150101