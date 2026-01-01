元旦升旗和「賴清德、卓榮泰零互動」 鄭麗文沒注意：順其自然就好

國民黨主席鄭麗文今（1）天在出席黨中央的升旗典禮之前，特別先到總統府參加府前元旦升旗，只不過鄭麗文在現場並沒有與總統賴清德、行政院長卓榮泰有太多互動，與會前定調，希望這趟是代表在野黨遞出橄欖枝，最後沒能直接交流，鄭麗文會後強調，「順其自然就好」。

今天是民國115年元旦日，一早鄭麗文代表國民黨前往總統府前的升旗典禮，結束府前升旗後再回到國民黨中央升旗，現場有許多支持者、黃復興黨部等軍系黨員現身力挺，但談到今天一早升旗典禮，被發現和卓榮泰、賴清德互動不多，甚至可以說是「零互動」。

鄭麗文表示，今天心情非常開心也很興奮，尤其遇到立法院長韓國瑜，大家都很開心，也有遇到卓榮泰，三人一起從總統府走到廣場，不過沒有遇到賴清德，確實兩人沒太多交流。

而此次鄭麗文代表國民黨參與府前升旗典禮，會前定調希望代表在野黨遞出橄欖枝，促進朝野和諧，但即便在府前升旗典禮上並無和賴、卓有太多互動，她也說「順其自然就好」。

此外，國民黨中央升旗今年也被發現，其實邀請出席對象大咖不多，包含過去每年都會出席的馬英九，今年反而缺席，對此鄭麗文表示，今年沒有擴大邀請黨內要角，主要是針對黨中央幹部、副主席讓大家與會今年的升旗典禮。

台北／蔡昀彤 責任編輯／張碧珊

