元旦升旗喜迎新年 高市榮服處關懷榮民眷

記者孫建屏／高雄報導

高雄市榮服處與岡山勵志新城社區今（1）日聯合舉辦升旗典禮，迎接115年元旦，處長劉雅魁率服務同仁與岡山區仁義里里長顏茂吉、地方貴賓、社區代表，以及社區榮民眷、民眾近300人參與，共同迎接新年的第一縷晨光。

劉雅魁致詞時除向榮民前輩表達敬意外，並藉此時機宣導榮總就醫相關服務，包括綠色通道與健保部分負擔減免等權益，讓社區榮民、眷了解可享有的便利與保障。

典禮結束後，高市榮服處同仁前往社區進行寒冬送暖訪視，近百歲的第一代榮民前輩為訪視對象，並致贈保暖襪、圍巾、毛帽、祈福平安米、冬令進補食品及麥片等物資，傳遞保暖禦寒、營養補給與祈福平安的關懷心意，祝福長輩們新年快樂、身體健康、平安過冬。

高市榮服處表示，元旦升旗不僅是迎接新年的重要紀念日，更是向榮民前輩表達尊敬與關懷的時刻，透過寒冬送暖行動，希望長輩們能感受社會溫度與榮服處的用心陪伴，讓今年元旦更加溫馨且富有意義。

高市榮服處與勵志新城社區聯合舉辦元旦升旗典禮，共同迎接民國115年的到來。（高市榮服處提供）

高市榮服處與榮欣志工參與勵志新城元旦升旗，展現深耕社區、與榮民同心的強烈凝聚力。（高市榮服處提供）

高市榮服處處長劉雅魁率同仁關懷勵志新城社區近百歲的榮民前輩，以具體行動實踐「榮民在哪裡，服務就在哪裡」的核心精神。（高市榮服處提供）