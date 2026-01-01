元旦升旗喜迎新年 高雄市榮服處前往勵志新城溫暖榮民眷

高雄市榮服處與岡山勵志新城社區今(一)日聯合舉辦升旗典禮，迎接一一五年元旦；劉雅魁處長率服務同仁與岡山區仁義里里長顏茂吉、地方貴賓、社區代表，以及社區榮民眷、民眾近三百人參與，共同迎接新年的第一縷晨光。(見圖)

主辦單位今(一)日說明，勵志新城為岡山地區由眷村改建而成的國宅社區，許多居民也都是榮民眷；活動中發放國旗口罩，象徵元旦慶祝與國家認同，劉雅魁處長致詞時先表達對榮民前輩的敬意，並藉此時機宣導榮總就醫相關服務，包括綠色通道與健保部分負擔減免等權益，讓社區榮民眷瞭解可享有的便利與保障。

典禮結束後，劉處長率領榮服處同仁前往社區進行寒冬送暖訪視，這次訪視對象皆為近百歲的第一代榮民前輩，致贈保暖襪、圍巾、毛帽、祈福平安米、冬令進補食品及麥片等物資，傳遞保暖禦寒、營養補給與祈福平安的關懷心意，祝福長輩們新年快樂、身體健康、平安過冬。

劉處長強調，元旦升旗不僅是迎接新年的重要紀念日，更是向榮民前輩表達尊敬與關懷的時刻，透過寒冬送暖行動，希望長輩們能感受到社會的溫度與榮服處的用心陪伴，讓這個元旦更加溫馨且富有意義；未來榮服處也將持續整合各項資源，主動關懷榮民及眷屬生活需求，攜手社會各界共同營造安心、溫暖的照顧網絡。