元旦升旗在哪看？ 總統府清晨表演＋參觀動線一次看
總統府將在2026年1月1日舉辦元旦升旗典禮，當日上午5時開始在府前，會有一系列精彩表演活動，接著在上午9時至下午4時對外開放參觀，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。
總統府表示，元旦升旗典禮預計於6時30分舉行，當日上午4時30分起開放民眾進場，自5時起進行系列表演活動，首先是北一女中樂儀旗隊以組曲演出為活動暖場，接著由「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念。隨後，台北市國中及國小學童街舞團隊帶來嘻哈版的國民健康操，續由金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以來自花蓮馬太鞍部落的歌聲傳達對鏟子超人們的感謝，國防部三軍樂儀隊也將於府前廣場帶來操演展示。
至於總統府開放參觀區域則包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域，其中由經濟部策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也在同日全新開展。另在南苑、北苑及參觀出口將設置「百工百味．台灣老店市集」與「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」；並於下午2時至3時在大禮堂舉辦2場次節電宣導及台灣電力APP推廣活動。
總統府提醒當日要參觀總統府的民眾，必須由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。
