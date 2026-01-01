元旦升旗在鹿港 千人齊聚迎新年

縣長王惠美率領縣府團隊與各級民代及鄉親攜手歡慶元旦，齊唱國歌向國旗致敬，共同迎接嶄新的一年。（記者方一成攝）

為迎接中華民國一一五年，彰化縣政府今（一）日上午在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」一一五年元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動，彰化縣長王惠美率領縣府團隊與各級民代及鄉親攜手歡慶元旦，齊唱國歌向國旗致敬，共同迎接嶄新的一年。王縣長表示，今天是二0二六年第一天，好的開始是成功的一半，與大家齊聚鹿港迎接第一道曙光，象徵新年馬到成功。感謝過去一年在各行各業攜手努力下，彰化縣達成許多亮眼的成就，新的一年縣府團隊將持續推動各項施政措施，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。

王縣長表示，彰化縣是一座擁有三00多年歷史的百萬人口大縣，感謝所有鄉親在工作崗位上各司其職。縣府團隊努力打造彰化城市發展藍圖，以交通、產業與都市計畫三合一策略，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，除了讓鄉親能在這片土地上安居樂業、實踐夢想外，也看見走向彰化未來的嶄新曙光。

王縣長表示，「改造彰化，正在發生」，縣府團隊以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」建設藍圖，作為改造彰化的基礎。陸續推動整體捷運路網、規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等各領域，都有令人鼓舞的成就。今年也推出好孕卡、提高生育補助，以及符合年齡的長者可接種政府補助的兩劑帶狀?疹（皮蛇）疫苗等社福措施，未來將持續與縣府團隊努力推動各項有感施政，讓彰化持續向前，「改造彰化，Continue」！

王縣長表示，感謝救國團安排眾多精采活動，也感謝鹿港鎮公所提供場地。提醒大家「二0二六月影燈季」已於八卦山上繽紛點燈，展期到三月一日，因應馬年到來，今年主題為跳跳馬戲團，歡迎大小朋友一同蒞臨賞燈。另外，「二0二五彰化GO購」將於一月五日登錄截止，一月七日進行最後一次抽獎，請大家趕快登錄發票或收據，把握帶走百萬名車及多項大獎的難得機會。

彰化縣救國團主委施鳳銘表示， 感謝王縣長縣府團隊的支持，讓救國團有機會服務鄉親，以行動為一一五年第一天注入滿滿的活力與祝福。元旦升旗象徵嶄新開始，今天透過舉辦公益園遊會及踩街活動，將救國團長期服務公益的祝福與關懷帶入社區。感謝所有志工、協辦單位及民眾的踴躍參與，看見孩子露出開心的笑容，讓活動不只熱鬧，更充滿溫暖動人的光輝。

彰化縣社會處表示，今天元旦升旗活動結合公益園遊會、政令闖關宣導、踩街活動、親子手作體驗及摸彩等精彩內容，特別推出「闖關卡集點活動」及「鹿港老街道踩街巡遊」，全程參與可兌換限量「元旦紀念手提袋」及「國旗方巾」。親子體驗則提供粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等多項體驗活動，摸彩獎項超過八十項，包含電視機、腳踏車等豐富好禮，吸引民眾熱情參與。

活動由鹿港在地舞團水凡舞集揭開精彩序幕，象徵舞動新象，接著由洛津國小合唱團領唱莊嚴的國歌，為一一五年譜出嘹亮的序曲。隨後由王縣長領軍鳴笛，踩街巡遊正式展開，沿途行經鹿港老街、新祖宮等地標，並於公會堂準備香腸提供民眾品嚐。踩街活動串聯地方街區，與在地商家合作推出優惠券，讓民眾在迎接新年的同時，也能感受在地文化與商圈活力，進一步帶動地方觀光與經濟發展。