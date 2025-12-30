元旦升旗基隆轉運站舉行 為開港400年揭序幕

2026基隆元旦升旗典禮同時為基隆市開港400周年揭開序幕。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府為迎接民國115年的到來，元旦升旗典禮將於115年1月1日上午5時50分於基隆轉運站大頂棚下舉行。市府社會處指出，活動同時也為基隆市開港400周年揭開序幕。

2026基隆市元旦升旗典禮主視覺，會以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，將屬於基隆與400周年的元素呈現於主視覺內，讓「愛」在基隆永續，透過曙光在基隆嶼升起的視覺元素，象徵持續成長的未來基隆。

社會處長楊玉欣表示，115年元旦升旗典禮，特別邀請基隆城市音樂愛心大使視障鋼琴家許哲誠演奏獻唱、基隆市啄木鳥合唱團領唱國歌、舞玲高手舞蹈團帶來動人歌聲與舞蹈表演，同時也邀請基隆市SBL黑鳶籃球隊一起參與升旗典禮。

基隆世紀獅子會、鳳凰獅子會也持續每年贊助元旦升旗的宣導旗幟與熱飲熱食。基隆女中風華女儀隊的同學也受邀擔任升旗手，共同展現基隆市多元共榮的生命力與青銀共融的暖實力。

社會處考量基隆冬季多雨氣候，元旦升旗典禮循例在基隆轉運站大頂棚下舉行，讓民眾可以在更安心及舒適的環境參與升旗典禮活動。元旦當天一早5時30分開放入場，並於5時50分由基隆世紀獅子會、基隆鳳凰獅子會提供熱飲、熱食給市民朋友暖胃與開始活動。

元旦升旗當天將限量發送專屬基隆開港400周年的元旦紀念品送給現場來參與的好朋友們（紀念品禮物限量送完為止），社會處邀請基隆市民帶上親朋好友，一起來台灣頭升旗、讓愛永續流傳，也一起與基隆迎向美好的未來。

社會處表示，為便於汽機車朋友參加，2026元旦升旗典禮活動當天上午5至8時提供基隆火車站南站停車場予參與民眾的汽機車免費停車，車位有限，逾時停車費另計。