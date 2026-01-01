元旦升旗拚場 高雄市長參選人衝刺選情

（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄市長選戰進入白熱化，國民黨立委柯志恩一早參加3場民間自辦的元旦升旗、健走活動；民進黨4名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑則同台出席市府升旗典禮，接棒意味濃厚。

柯志恩今天一早先到前鎮區忠純里參與元旦健走，接著至君毅正勤社區，出席前鎮區忠誠里元旦升旗活動，第3場活動則在國民黨大本營左營果貿社區參與元旦升旗活動。

柯志恩在君毅正勤社區升旗典禮致詞表示，看著國旗緩緩升起，代表新的一年大家都將邁步向前，並提到希望在今年底的選戰馬到成功，「今天我們在籃球場看著國旗升起，希望明年的1月1日一起在市政府前參加升旗典禮。」

民進黨高雄市長提名作業預定民國115年1月12日至17日進行初選民調。黨內參選人包括林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑4人，今天4人皆出席由市府、市議會舉辦的元旦升旗典禮。

邱議瑩、賴瑞隆今天不約而同舉辦「冠軍之路」電影包場活動。邱議瑩表示，新年的第一天，能與跨世代球員齊聚一堂，共同重溫台灣棒球的榮耀時刻，相當溫馨；她希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，持續累積台灣的自信與能量，讓世界看見台灣，也讓Team Taiwan在國際舞台上持續閃耀光芒。

賴瑞隆則說，「冠軍之路」的故事讓高雄人特別有感，高雄在眾人接棒努力下，將艱困化為轉機，從工業重鎮走向科技、文化、觀光與展演經濟之都；他自己出身基層無背景，第一份政治工作即憑投遞履歷進入時任立委蘇貞昌辦公室擔任助理，深刻體會唯有真誠無畏、踏實準備，才能走出自己的路。（編輯：黃世雅）1150101