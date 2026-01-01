[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新竹縣政府今日於府前廣場舉行元旦升旗典禮，在一片國旗海中，副縣長陳見賢的新造型意外成為焦點。陳見賢隨後在臉書粉專分享活動照片，眼尖網友發現他今日換上了一副經典的「黑框眼鏡」，儒雅且莊重的形象引發社群熱議，不少網友紛紛留言：「神似蔣經國！」

元旦升旗新亮點！陳見賢「黑框造型」曝光 網驚呼：神似蔣經國先生（圖／翻攝陳見賢臉書）

陳見賢今日以淺藍色夾克搭配全新亮相的黑框眼鏡出席典禮，他在臉書發文表示，新的一年祈願國運昌隆，人民安居樂業，活動照片上傳後，留言區便湧入討論。網友紛紛點出陳見賢配上這副黑框眼鏡後，與已故前總統蔣經國的形象高度重疊。支持者留言：「經國、見賢～傻傻分不清楚」、「主委戴眼鏡起來，有神似蔣經國」，引起不少網友討論。

陳見賢並提到蔣經國先生是他非常敬重的政治家。

對於網友的「明星臉」評價，陳見賢接受記者電訪，表示感謝大家的關注。他解釋會戴起眼鏡是因為市政繁忙，加上近日行程緊湊，眼睛有些酸澀，藉由眼鏡保護視力，並提到造型的改變是新氣象的象徵，但服務鄉親、建設新竹縣的初心永遠不會改變。

